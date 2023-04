Dießen

17:30 Uhr

Tourismus in Dießen hat die Corona-Delle überwunden

Plus Der Tourismus in Dießen bleibt eine Konstante in der örtlichen Wirtschaft. Wie die Bilanz für das vergangene Jahr aussieht.

Wie läuft es eigentlich in der Dießener Tourist-Info und mit dem Tourismus in Dießen? Auf diese Fragen hat es in der jüngsten Gemeinderatssitzung Antworten von Werner Schmid und Christoph Winkelkötter von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Tourismus (gwt) Starnberg gegeben. Die gwt betreibt die Tourist-Info im Dießener Bahnhofsgebäude.

Zum 1. Januar 2020 übernahm die gwt die Anlaufstelle für Ausflugs- und Urlaubsgäste in Dießen - und geriet damit wie auch das Geschäft mit Erholungssuchenden wenige Wochen später schon in einen mehr als zwei Jahre andauernden Corona-Ausnahmezustand, wie Christoph Winkelkötter anmerkte. Statt Dießen-Besuchern weiterzuhelfen, verlegten sich die drei Mitarbeiterinnen der Tourist-Info im Lockdown auf eigentlich nicht geplante Tätigkeiten. Unter anderem gingen sie Wanderwege ab, woraus sich eine Loseblattsammlung ergab, die von Urlaubern und Ausflüglern gerne angenommen werde.

