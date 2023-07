Triathlon-WM: Zwei Dießener in Hamburg

Bei der ITU-Triathlonweltmeisterschaft sind auch zwei Dießener dabei. Jürgen Schüppel und Dominic Wimmer sind mit ihren Ergebnissen zufrieden.

Zwei Dießener in Hamburg: Zum Aufgebot der deutschen Triathlon-Nationalmannschaft bei der ITU-Sprint-Weltmeisterschaft gehörten mit Jürgen Schüppel (SC Riederau) und Dominic Wimmer (Post SV Weilheim) zwei Sportler vom Ammersee. Für beide war es eine ganz besondere Reise.

Schüppel hatte bis zu seinem Saisonhighlight einen guten Saisonaufbau und reiste mit einigen Altersklassensiegen in die Hansestadt. "Ich hatte richtig Vorfreude auf die WM, die auf einem superschnellen und sehr kompakten Kurs mitten in der Stadt stattfindet." Auf den 750 Schwimmmetern in der Alster lieferte er die beste Schwimmzeit in diesem Jahr ab (14:16 Minuten). Beim anschließenden Radrennen mit Windschattenfreigabe über knapp 20 Kilometer verpasste er zwar knapp die zweite größere Radgruppe, war aber in einer weiteren Gruppe flott unterwegs (31:38 Minuten).

Die abschließenden fünf Laufkilometer legte er in 23:22 Minuten zurück. Damit sprang für Jürgen Schüppel mit einer Gesamtzeit von 1:16:10 Stunden Rang 34 von 105 Startern in der Altersklasse (AK) 60-64 heraus. "Damit bin ich sehr zufrieden. Das entspricht meinem Leistungsniveau. Letztlich bestrafen Draft-Legal-Rennen durchschnittliche Schwimmleistungen und meine Radstärke wird durch 'Windschatten erlaubt' eher egalisiert." Besonders zu erwähnen war die Länge der beiden Wechselzonen mit 500 beziehungsweise 750 Metern.

Dominic Wimmer muss von Beginn an richtig Gas geben

Für Dominic Wimmer, der in diesem Jahr ausschließlich auf längeren Distanzen am Start war (darunter als 15. bei der ITU-Langdistanz-WM), war es ein harter Kampf. Nach einem Radsturz Mitte Mai und Trainingsausfall – insbesondere beim Schwimmen – musste er gleich von Beginn an richtig Gas geben. Er geriet allerdings 200 Meter nach dem Schwimmstart in einen riesigen Pulk und kassierte Schläge und Tritte, sodass er Atemnot hatte und kurzzeitig nur noch Brust schwimmen konnte.

"Ich musste das große Feld ziehen lassen und verpasste dadurch eine gute Radgruppe", so der 40-Jährige, der fürs Schwimmen 14:06 Minuten benötigte. In seiner sechsköpfigen Gruppe wurde teilweise auch recht unkontrolliert gefahren, sodass akute Sturzgefahr bestand. Nach 31:53 Minuten erreichte er die Wechselzone wieder und startete seine Aufholjagd beim Laufen. Mit der zwölftschnellsten Laufzeit seiner Altersklasse (von 93) lief er in 18:28 Minuten noch auf Platz 50 (1:10 Stunden). "Ich bin trotzdem froh, dass ich bei der WM inmitten eines bärenstarken Feldes von amtierenden Welt- und Europameistern, ehemaligen Olympioniken und Weltcupsiegern im Profisport dabei sein durfte."

Jürgen Schüppel: "Ich bin so schnell geschwommen und gelaufen wie schon lange nicht mehr."

Schüppel und Wimmer hatten in ihren Altersklassen zwei Tage später noch Einsätze in Mixed-Staffeln über die Super-Sprintdistanz (300 Meter Schwimmen/fünf Kilometer Radfahren/1500 Meter Laufen). "Ich konnte bei 26 Staffeln auf Platz acht übergeben und hatte die insgesamt zehntbeste Zeit bei den Männern. Ich bin so schnell geschwommen und gelaufen wie schon lange nicht mehr", berichtete Schüppel nach dem Rennen. Seine Staffel kam am Ende auf Platz zwölf.

Wimmer war in der AK 40-49 mit Team Deutschland VIII am Start – auch wieder in einer Reihe mit ehemaligen Olympioniken, Weltmeistern und Vize-Weltmeistern wie Daniel Unger und Steffen Justus. Als erster Starter seiner Staffel gab auch er Vollgas, bis Arme und Beine nicht mehr konnten. Am Ende sprang als fünftschnelltes Team Platz 21 von 35 heraus. (AZ)