Verein der Ammerseerenade feiert zehnjähriges Bestehen

Das Klassikfestival Ammerseerenade ist zu einer kulturellen Institution am Ammersee geworden. Jetzt gibt es einen Grund für eine Feier in Dießen.

Der Schondorfer Verein Kultur am Ammersee, Veranstalter des Klassikfestivals Ammerseerenade, hat jetzt sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Auf dem Gut Romenthal bei Dießen kamen die Festival-Familie, Freunde, Förderer und Wegbegleiter zusammen, um mit den Initiatoren und Vorständen Doris Pospischil und Hans-Joachim Scholz auf diesen Meilenstein anzustoßen. Musikalisch umrahmt wurde der Abend mit den Künstlerinnen und Künstlern des Haus- und Hofkapellentages, unter anderem von dem 17-jährigen Akkordeonspieler Florian Wagner, der Opernsängerin Christiane Vetter sowie Kiko Pedrozo an der Paraguayischen Harfe, berichtet der Verein.

Der Tag der offenen Haus- und Hofkapellen findet immer am letzten August-Sonntag – diesmal am 27. August – rund um den Ammersee statt. 24 kleine, meist private Kapellen und Kirchlein öffnen unter dem Motto „Unterwegs zwischen Himmel & See“ und der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Ilse Aigner für kleine Konzerte ihre Türen.

Das Liberation Concert in St. Ottilien findet zum fünften Mal statt

Das Liberation Concert am 16. September in St. Ottilien geht in die fünfte Auflage. Der Klassik-Popstar am Akkordeon, Ksenija Sidorova, das Wiener Janoska Ensemble und das Orchester Philharmonia Frankfurt unter der Leitung von Chefdirigent Juri Gilbo erinnern an das Befreiungskonzert jüdischer Musikerinnen und Musiker am 27. Mai 1945 in der Erzabtei.

Vom 14. September bis 7. Oktober ist schließlich noch die Ausstellung "Freiheit, Toleranz, Wahrheit - Transformation 1945 und heute" mit Filmen und Fotos der Artists in Residence in St. Ottilien, Daniel Terna und Christoph Brech, in der Klostergalerie in St. Ottilien zu sehen. (AZ)

