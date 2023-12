Zwei Verletzte und 20.000 Euro Schaden bei Unfall in Greifenberg

Ein Landsberger missachtet in Greifenberg die Vorfahrt und kollidiert mit dem Auto eines 23-Jährigen aus dem Kreis Starnberg. Der Schaden ist hoch.

Am Samstagnachmittag befuhr ein 77-jähriger Landsbergerin der Straße Theresienbad in Greifenberg. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er am Ende der Einmündung geradeaus in den Kreuzungsbereich mit der Staatsstraße ein und touchierte dabei mit der Fahrzeugfront das Auto eines in nördlicher Richtung auf der Staatsstraße fahrenden 23-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg im Heckbereich. Im Anschluss prallte der 77-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen die gegenüberliegende Leitplanke.

Landsberger erleidet mittelschwere Verletzungen bei Unfall

Der andere Pkw wurde durch den Zusammenstoß gedreht und blieb mittig auf der Staatsstraße stehen, informiert die Polizeiinspektion Dießen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Der 77-jährige Unfallverursacher kam mit mittelschweren Verletzungen in ein Klinikum. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (AZ)