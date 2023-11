Rund 80.000 Euro Sachschaden bei Brand in Eresing

Möglicherweise wurde der Brand durch Arbeiten am Mehrfamilienhaus ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Die Polizeidirektion Oberbayern-Nord gibt neue Informationen über den Brand an einem Familienhaus in Eresing bekannt. Möglicherweise, so heißt es, wurde der Brand durch Arbeiten am Freitag ausgelöst. Verletzt wurde niemand.

Auf dem Balkon einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße wurden am vergangenen Freitag Arbeiten durch eine beauftragte Firma ausgeführt. Nach bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck entstand gegen 11.40 Uhr offenbar durch einen dabei verwendeten Bunsenbrenner zunächst Feuer an der Gebäudeisolierung. Das Feuer griff wenig später auf den Dachstuhl sowie die Hausfassade über.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle, dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro.

