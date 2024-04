Motorradfahrer verletzt sich bei Unfall und trinkt danach ein Bier

Bei Finning verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzt und verletzt sich schwer. Der Polizei sagt er, er habe vor und nach dem Unfall ein Bier getrunken.

Ein Mann ist kurz vor Finning mit seinem Motorrad gestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 44-Jährige am Freitagabend von Achselschwang in Richtung Finning unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Dabei verletzte er sich an der Wirbelsäule und am linken Knöchel. Ein anliegender Weidezaun wurde durch den Unfall leicht beschädigt. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von über 2000 Euro.

Vor Ort gab der Mann gegenüber den Polizeibeamten an, vor Fahrtantritt Bier getrunken zu haben. Zudem habe er direkt nach dem Sturz an der Unfallstelle erneut ein Bier getrunken. Deswegen wurde im Krankenhaus die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Inwiefern die Alkoholisierung des Mannes sich auf den Unfallhergang ausgewirkt hat, wird nun ermittelt. (AZ)