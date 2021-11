Nach einem Jahr Pause heißt es wieder "Dießen leuchtet"

"Dießen leuchtet" soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Welche Aktionen der Gewerbeverband für den besonderen Einkaufsabend plant.

" Dießen leuchtet", den traditionellen Einkaufsabend kurz vor dem Advent, soll es heuer wieder geben. Wie der Dießener Gewerbeverband mitteilt, wird die Veranstaltung am Donnerstag, 25. November, von 17 bis 22 Uhr stattfinden. Alle früheren Teilnehmer freuen sich, auch bei diesem “Dießen leuchtet“ wieder dabei zu sein, erläutert die Vorsitzende des Gewerbeverbands, Uschi Wacke.

Folgendes sei bereits fix: Beim Geschäft Loh in der Herrenstraße wird es um 18.30 Uhr eine Show der Feuerkünstler "Akela" geben, um 21 Uhr dann am Untermüllerplatz. Viele Gebäude und Bäume werden in besonderer Weise beleuchtet sein, vor der VR-Bank ist ein Essensstand geplant, bei der Sparkasse ein Fotoautomat mit Naschereien, es wird weitere Imbissstände geben, ebenso den Waffelstand des Naturkindergartens und den Bratwurststand der Carl-Orff-Schule. Auch für Blasmusik ist gesorgt und es sei noch einiges weiteres in Planung, so Wacke.

Auch die Herrenstraße soll für "Dießen leuchtet" gesperrt werden

Für die Corona-Hygieneregeln in den Geschäften seien die Inhaber zuständig. Draußen werde nur eine Maske verlangt, wenn es Menschenansammlungen gibt, etwa am Eingang oder bei der Feuershow.

Die Genehmigung des Landratsamtes zur Sperrung der Herrenstraße steht noch aus. "Ich hoffe aber, dass sie zeitnah erfolgt. Ebenso die Genehmigung für die längere Ladenöffnungszeit", teilt Uschi Wacke mit. Die Genehmigung der Gemeinde zur Sperrung von Mühlstraße und Untermüllerplatz liege bereits vor. (ak)

