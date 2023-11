13:23 Uhr

Fußball: Raisting will gute Heimbilanz gegen Murnau verteidigen

In der Raiffeisen-Arena in Raisting kommt es am Sonntag zum Spitzenspiel der beiden besten Abwehrreihen in der Bezirksliga Oberbayern Süd.

Nur einen Punkt sammelte der SV Raisting bei den beiden letzten Auswärtsspielen bei Deisenhofen 2 und in Neuhadern. Damit verlor der SVR etwas den Kontakt zum Tabellenführer, dem TSV Murnau. Fünf Zähler beträgt der Abstand der Mannschaft von Spielertrainer Hannes Franz auf den Ligaprimus vom Staffelsee, der allerdings auch zwei Spiele mehr absolviert hat. Ungeachtet der beiden noch offenen Partien gegen Habach und Haidhausen können die Raistinger den Rückstand auf die Murnauer im direkten Duell am Sonntag, 12. November, ab 14 Uhr in der Raiffeisen-Arena verringern. Dazu muss der SVR aber wie schon beim glücklichen 1:0 im Hinspiel als Sieger vom Platz gehen. Das dürfte aber nicht einfach werden, da die extrem spielstarken Murnauer auf Wiedergutmachung brennen. Raistings Fußballer müssen im Hinblick auf Chancenverwertung zulegen Die Raistinger wollen gegen den TSV aber ihre gute Bilanz auf eigenem Platz verteidigen. Von sieben Heimspielen verlor der SVR in dieser Saison nur ein Einziges. Um Murnau in Schach zu halten, gilt es für die Raistinger vor allem Georg Kutter auszuschalten, der bereits elf Treffer erzielte. Gleichzeitig muss der Tabellenfünfte bei der Chancenverwertung, an der es zuletzt etwas mangelte, zulegen. Das Toreschießen gegen den TSV wird aber auch nicht einfach, da Murnau wie die Hausherren über eine sehr starke Defensive verfügt. Ein Schützenfest ist damit im vorletzten Spiel des Jahres, das die Raistinger annähernd in Bestbesetzung bestreiten können, nicht zu erwarten. Für die zweite Raistinger Mannschaft endet das Fußballjahr bereits am Sonntag. Ab 16 Uhr bestreitet die Truppe von Trainer Roland Perchtold beim TSV Murnau 2 das letzte Spiel in der Kreisklasse 6. Nach dem 4:3 Erfolg zuletzt gegen den Tabellennachbarn SG Farchant-Oberau verbesserte sich die SVR-Zweite auf Platz sechs. Den gilt es jetzt auch beim Fünften zu verteidigen, damit die Raistinger Reserve ein paar Bonuspunkte mehr in die Abstiegsrunde im neuen Jahr mitnehmen kann. Lesen Sie dazu auch Raisting Plus Fehlstart für den SV Raisting zu Beginn der Bezirksliga-Rückrunde

