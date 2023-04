Grafrath

Grafrath: Vom Versuchsgarten zum Walderlebniszentrum

Plus Seit 1881 wird in Grafrath erforscht, ob fremde Baumarten bei uns nutzbar sind. So entsteht ein ganz besonderer Wald. Nun gibt es dort das zwölfte Walderlebniszentrum in Bayern.

Ist es nun ein Walderlebniszentrum oder ein Welterlebniswald? Das, was jüngst in Grafrath eröffnet wurde, wurde bei der Feier mal so und mal so bezeichnet: Aus einer bayernweit einmaligen Sammlung von Baumarten aus aller Welt, 1881 als Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt gegründet, ist jetzt das zwölfte Walderlebniszentrum in Bayern geworden. Weit über 100 Jahre war Grafrath vor allem eine forstwirtschaftliche Forschungsstätte, jetzt wird daraus ein Platz für Waldpädagogik - und es bleibt ein spannender Ausflugsort für alle, die sich für Natur, Wald und Holz interessieren.

Siegmar Wüst leitet das neue Walderlebniszentrum in Grafrath. Foto: Gerald Modlinger

Siegmar Wüst ist der Leiter des Walderlebniszentrums, das für ihn gerade im Raum München eine wichtige Anlaufstelle für die Natur- und Umweltbildung darstellt: "Es gibt Kinder, die sind acht Jahre alt und waren noch nie in einem Wald", sagt er. Das Walderlebniszentrum solle ein Verständnis vom Wald als Faktor für den Klimaschutz, als Frischluft- und Trinkwasserspeicher und Holzlieferant vermitteln. Waldpädagogik, merkte auch Forstministerin Michaela Kaniber bei der Eröffnung an, sei heutzutage wichtiger denn je. "Viele Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit in den sozialen Medien. Sie kennen kaum noch die analoge Natur, die direkt vor der Haustüre beginnt." Aber auch die Erwachsenen seien nicht viel besser.

