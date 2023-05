Unfall bei Gut Kerschlach: Kraftradfahrer stürzt und wird schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wird ein 25 Jahre alter Mann aus Weilheim am Vatertag mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag, 18. Mai, befuhr ein 25-jähriger Weilheimer gegen 15 Uhr mit seinem Kleinkraftrad der Marke Simson den Verbindungsweg von Gut Kerschlach in Richtung Andechs. Laut Polizeibericht bemerkte der Mann zu spät, dass seine vor ihm fahrenden Mitfahrer zum Stehen kamen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Weilheimer ab. Anschließend geriet er ins Schleudern und kam am linken Fahrbahnrand zum Liegen.

Der Fahrer merkt zu spät, dass seine Mitfahrer vor ihm stehen bleiben

Nach Angaben der Polizei in Weilheim erlitt er durch den Sturz schwerere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

