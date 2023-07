Polizei sucht nach Exhibitionisten in Herrsching

Im Bereich des Kite-Surfer-Platzes zwischen Breitbrunn und Herrsching wird eine Frau von einem Exhibitionisten belästigt und flieht. Die Polizei sucht den Mann und bittet Zeugen um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr war am Ammersee-Ostufer ein Mann unterwegs, der einer 76-jährigen Frau aus Germering in exhibitionistischer Weise entgegentrat. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in Herrsching im Bereich des Kite-Surfer-Platzes zwischen Breitbrunn und Herrsching. Laut Polizei war der Mann etwa 30 Jahre alt, er trug eine hellblaue Jeans und ein dunkles T-Shirt.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Jetzt sucht die Polizei nach dem Mann und bittet gleichzeitig Zeugen, zu dem Vorfall oder der Person Angaben machen können, sich unter Telefonnummer 08152/93020 bei der Polizei Herrsching zu melden. (AZ)

