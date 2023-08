Wigald Boning: Einmal pro Woche von Herrsching aus zum Marathon

"Lauf Wigald, lauf!" heißt das Buch, des Wahl-Herrschingers Wigald Boning über einen Neujahrsvorsatz, einmal wöchentlich einen Marathon zu laufen.

So ein Neujahrsvorsatz übersteht selten mehr als ein paar Stunden. Wigald Boning ist da keine Ausnahme. Aber den in der Silvesternacht 2020 gefassten Entschluss, ein Jahr lang jede Woche einen Marathon zu laufen, zog der Komiker, Synchronsprecher, Musiker Komponist, Fernsehmoderator und Autor durch – und packte Erlebtes zwischen zwei Buchdeckel. Erschienen ist „Lauf, Wigald, lauf – 52 Mal 42 Kilometer. Mein abenteuerliches Marathon-Jahr und was ich dabei über Laufen, Leben und Luftküsse lernte“ im Verlag „Gräfe und Unze“.

Ab Januar 2020 schnürte Wigald Boning jeden Tag seine Laufschuhe und joggte „in einer gewissen Beharrlichkeit“ mal zwei, mal 20 Kilometer und schwitzte jeden Freitag 42-Kilometer lang einen Marathon. Gestartet ist der fünffache Vater in München, wo er mit seiner Familie lebte und fortan morgens um vier Uhr aus dem elterlichen Schlafzimmer schlich. Das ist eine List, um den inneren Schweinehund zu überwinden, lässt er seine Leser und Leserinnen wissen. Dieser befinde sich in der Morgendämmerung nämlich noch im Tiefschlaf, behauptet er. Dann packte er also die Trinkflasche in seinen Rucksack und lief los. In einer dunklen Cordhose, einem Skiunterhemd, einer Fahrradjacke und farbenfrohen Baumwollsocken an den Füßen – „und wenn der innere Schweinehund wach wird, bin ich normalerweise bereits über alle Berge“.

Der Lebensmittelpunkt der Familie Boning ist jetzt in Herrsching

Apropos Berge: Um den Olympiaberg machte er immer einen Bogen. Vorsichtshalber. „Einmal pro Woche Marathon wird happig genug“, fand er. Besagten happigen Marathon und die Trainingseinheiten verlegte Boning ab Sommer schließlich ins Gebiet rund um den Ammersee, weil Familie Boning ihren Lebensmittelpunkt nach Herrsching verlegt hatte. Dort gab es auch Steigungen. Und lange, zermürbende Waldwege. Nicht nur einmal verfluchte er diesen Neujahrs-Entschluss. „Welcher Teufel ritt mich, als ich mir vornahm, im Jahr 2021 meinen sportlichen Lebenshöhepunkt zu, nun ja, zu feiern, und ausnahmslos jede Wochen einen Marathon zu absolvieren?“, hadert er in der Einleitung des Buches mit sich und überlegt: „Ich könnte mich getrost in einen Ohrensessel fläzen, meinem Bauch beim Wachsen zuschauen und ansonsten zufrieden vor mich hin verwittern.“ Schuld daran war Corona.

Buch Wigald Boning Buch Wigald Boning Foto: Verlag

In Zeiten, in denen Auftritte wegfielen und er zur Untätigkeit verdammt war. Auch sein Corona-Tagebuch erweist sich als nicht immer erquickend, in welchem der Herrschinger „mal Hygiene-Jakobiner, mal Querdenker gegen mich aufbrachte“. Das Leben auf dem Sofa hatte er irgendwann satt – und entwarf mit den Laufplänen ein Kontrastprogramm. Radeln wäre eine Alternative gewesen. Aber so ein Fahrrad ist auf Reisen eine sperrige Angelegenheit, wohingegen die Laufmontur mühelos in einem Koffer Platz findet. Schließlich würde auch die Pandemie einmal enden und ab dann müsste er seinen Neujahrs-Entschluss in seine Arbeitsreisen integrieren.

Wigald Boning hielt durch. Einem Hexenschuss trotzend, über Schnee und Eis, in flirrender Hitze, in Berlin vom Zoo zum Brandenburger Tor und jedem über ihn herfallenden Selbstzweifel die Stirn bietend.

Lesen Sie dazu auch

Das Leben auf dem Sofa hatte Wigald Boning irgendwann in der Coronazeit satt

Was er dann zu Papier brachte, ist alles andere als bitterernst. Klar, er ist ja Komiker. Und Ausdauersportler. Denn: „Jeder Ausdauersportler kommt irgendwann an den Punkt, an dem er glaubt: Es geht nicht weiter – und dann kippt es in Albernheit.“ Humorvoll sei derjenige, der es im Sport nicht weit gebracht hat, ergänzt er. Ein Sportmuffel sei er deshalb nicht. „Noch nie gewesen“, schreibt er und zählt auf. Den ersten Marathon stemmte er mit 33 Jahren in Winterthur. Später legt er in Biel geschlagene 100 Kilometer zurück und ist „mit Freunden in 58 Stunden 1000 Kilometer von Füssen nach Rom geradelt“.

Im Laufe seines Sportlerdaseins brach er beim Überschwimmen vom Bodensee sogar einen denkwürdigen Rekord: Er wurde „Weltmeister im Langsamschwimmen“, verrät er in der Einleitung und ergänzt im Gespräch: „Der Rekord ist bis heute ungeschlagen.“ Ums Schwimmen dreht es sich übrigens beim neuesten Werk des fünffachen Vaters, das im Herbst auf den Markt kommt. Täglich und ein Jahr lang Wasserkontakt versteht sich.

Das Buch „Lauf, Wigald, lauf“ ist im Verlag „Gräfe und Unzer“ erschienen.