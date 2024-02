Fahranfänger aus Dießen mit Alkohol am Steuer erwischt

Seinen Restalkohol am Vormittag nach einer Feier hat ein 18-Jähriger aus Dießen unterschätzt. In Inning gerät er in eine Polizeikontrolle, das hat Folgen.

Dass Alkohol eine gewisse Zeit braucht, um im Blut wieder abgebaut zu werden, hat offenbar ein 18-jähriger Autofahrer aus Dießen unterschätzt. Denn der junge Mann, der am Samstagabend gefeiert hatte, war laut Angaben der Herrschinger Polizei am Sonntagvormittag (4. Februar) um 10.45 Uhr in Inning in eine Verkehrskontrolle geraten. Beamte der Polizei Herrsching stellten dabei bei dem Fahrer eine "Alkoholfahne" fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Daraus ergab sich ein Wert, der laut Polizeibericht zwar noch nicht im Bereich einer Straftat lag, aber doch deutlich über der Grenze des Erlaubten.

Fahranfänger müssen zwei Jahre lang die 0,0-Promillegrenze einhalten

Die Polizeibeamten nahmen den jungen Mann daraufhin mit zur Polizeiinspektion in Weilheim, um dort einen weiteren Test am gerichtsverwertbaren Alkomat durchzuführen. Erschwerend wird für den Fahranfänger nach Angaben der Polizei hinzukommen, dass er in den ersten zwei Jahren nach Führerscheinerwerb zu Fahrtantritt eine Promillegrenze von 0,0 zu beachten hatte. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und an die Mutter des 18-Jährigen übergeben, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wird erstellt. (AZ)

