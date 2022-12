Sigi Boos Reisen in Inning gibt es seit 30 Jahren

Sigi Boos aus Finning ist schon immer gerne gefahren - vor 30 Jahren beginnt seine Karriere als Busunternehmer. Was das Unternehmen mit dem FC Bayern zu tun hat.

Sigi Boos ist schon als Kind gern mit dem Bulldog auf dem Bauernhof seiner Eltern in Finning herumgekurvt. Als Jugendlicher entschied er sich für eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker. Im Anschluss machte er weitere Ausbildungen zum Berufskraftfahrer für Güterkraftverkehr und zum Berufskraftfahrer für Personen und Industriemeister. So hatte er mit 24 Jahren drei Gesellen- und einen Meisterbrief vorzuweisen. Während seiner Ausbildung war er zwei Jahre Aushilfsfahrer beim Busunternehmen Schnappinger in Utting. „Das hat mir Spaß gemacht. Fahren war schon immer meins“, so Sigi Boos.

Dann kam ein Angebot der Firma Taxi Trautner aus Inning, einen Neunsitzer und Fahrten für Schulen zu übernehmen. Sigi Boos überlegte nicht lange: „Ich wollte mich schon immer gern selbstständig machen und habe zugegriffen.“ Und so kam es, dass er zunächst Schüler aus Buch, Bachern, Schlagenhofen und Steinebach am Wörthsee zur Schule Inning fuhr. Bald kamen weitere Aufträge dazu, wie von der Montessorischule Inning und von Vereinen aus der Region und Boos investierte in weitere Kleinbusse und nach einem Jahr in den ersten großen Bus. Heute verfügt das Unternehmen über einen Fuhrpark mit vier großen Bussen und weiteren Kleinbussen.

Fahrten in Dießens Partnerstadt Windermere

Zu den Dienstleistungsangeboten zählen neben dem Schülerverkehr auch der Schienenersatzverkehr, Fahrten mit dem Mietwagen zu Veranstaltungen und zum Flughafen sowie Krankentransporte. Ski- und Golfclubs aus der Umgebung schätzen die Tages-, Wochenend- oder Langzeitfahrten. Italien, Österreich, Schweden, Kroatien und Polen gehören zu den häufigsten Reisezielen. Für eine Reisegesellschaft aus Westfalen übernimmt Sigi Boos Reisen regelmäßig Schülerfahrten zum Gardasee und nach Istrien; Schulklassen aus dem Landsberger, Fürstenfeldbrucker und Augsburger Raum werden ebenfalls transportiert. „Zum Beispiel haben wir jahrelang für die Realschule Dießen Fahrten in die Partnerstadt Windermere übernommen“, erzählt Boos. Regelmäßig fährt Boos auch die Red Hocks Kaufering zu ihren Bundesligaspielen.

Rund zehn Angestellte haben er und seine Frau Peggy, die das Büro führt und alle Einsätze plant - und, wenn es sein muss, auch selbst am Steuer der großen Reisebusse sitzt. Das war 2019 von einem Tag auf den anderen notwendig, als Sigi Boos schwer erkrankte und für einige Monate nicht arbeiten konnte. „Das war keine einfache Zeit, als mein Mann ausfiel. Aber wir haben als Team fest zusammengehalten und die Aufgaben gemeinsam bewältigt. Ich habe das nicht als Selbstverständlichkeit gesehen“, sagt Peggy Boos. Die Pandemie überbrückte das Unternehmen mit Krankentransporten und Fahrten in Reha-Kliniken. 2021 verbesserte sich die Situation, aber erst seit 2022 läuft es wieder annähernd normal. Die Angestellten blieben dem Unternehmen treu, sodass man ziemlich reibungslos wieder zum Normalbetrieb übergehen konnte. „Heuer sind wir wieder gut gebucht, wir sind sehr zufrieden“, sagt Peggy Boos.

Mit Oliver Kahn und Co. zum Mailänder Flughafen

Gab es Erlebnisse in den vergangenen 30 Jahren, die besonders in Erinnerung blieben? Da nennt Sigi Boos spontan eine Fahrt mit der Pfarrei Finning nach Polen. „Mit dem damaligen Pfarrer Rietz, der aus Polen stammte, waren wir unter anderem in Krakau, da haben wir einen wunderschönen und sehr lustigen Abend in einem Weinkeller verbracht.“ Auch die Fahrt zur Landesgartenschau nach Erfurt bleibt in bester Erinnerung. Das absolute Highlight aber fand 2001 statt, als Sigi Boos den FC Bayern nach gewonnenem Champions-League-Finale mit Polizei-Eskorte vom Stadion in Mailand zum Flughafen fahren durfte. „Der eigene Bus der Bayern war schon nach München zurückgefahren, um später die Mannschaft zum Siegercorso durch die Stadt abzuholen.“ Und so kam es, dass Sigi Boos Kahn, Effenberg, Scholl und Co. samt Siegerpokal fahren durfte. „Der FC Bayern hatte das Endspiel gegen den FC Valencia mit 5:4 nach Elfmeterschießen gewonnen. Torwart Kahn hatte drei Elfmeter gehalten. Das war damals auch bei uns im Bus eine einzigartige Stimmung, die man nie mehr vergisst“, erzählt Sigi Boos.

Finning ist und bleibt der Heimatort der Familie Boos

Obwohl das Unternehmen in Inning ansässig ist, hat Sigi Boos seinem Heimatort Finning immer die Treue gehalten und dort auch ein Haus gebaut, in dem er mit seiner Frau und den beiden Kindern im Alter von elf und neun Jahren lebt. Ob eines seiner Kinder das Unternehmen später führen will, ist noch nicht absehbar. Und das ist auch noch nicht spruchreif. Denn „ich will das noch lange machen, jedenfalls so lange es mir Spaß macht und ich gesund bin“, sagt Sigi Boos.