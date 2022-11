A96-Tunnel Etterschlag ist wegen Sicherheitsübung am Wochenende gesperrt

Der Tunnel Etterschlag an der A96 am Wörthsee wird am Wochenende für eine Sicherheitsübung gesperrt. Wie die Strecke in diesem Zeitraum umfahren werden kann.

Große Sicherheitsübung in der Nähe des Wörthsees: In der Nacht vom Samstag, 12. November, ab 22 Uhr, bis Sonntag, 13. November, bis etwa 2 Uhr, findet im Tunnel Etterschlag eine große Sicherheitsübung statt. Darüber informiert die südbayerische Niederlassung der Autobahn GmbH des Bundes in einer Pressemitteilung.

In diesem Zeitraum wird der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr komplett gesperrt. Der Verkehr wird an den jeweils vorgelagerten Anschlussstellen ausgeleitet. Die entsprechenden großräumigen Bedarfsumleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Die umfangreiche Übung unter Beteiligung mehrerer Organisationseinheiten (Autobahn GmbH des Bundes, Feuerwehr, BRK etc.) erfolgt in regelmäßigen Abständen, heißt es weiter. Sie diene der Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und sei nötig, um zum Beispiel im Falle eines Verkehrsunfalls oder eines Brandes im Tunnel die Rettungs- und Einsatzvorgänge optimal umsetzen zu können.

So wird in Fahrtrichtung München und Lindau umgeleitet

In Fahrtrichtung München wird der Verkehr an der Anschlussstelle Inning am Ammersee ausgeleitet und über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U55 zur AS Wörthsee geführt.

In Fahrtrichtung Lindau wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wörthsee ausgeleitet über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung U16 zur AS Inning am Ammerseee geführt.

Während der Testauslösungen der Brandmeldeeinrichtung kommt es zu Lautsprecherdurchsagen in beiden Tunnelröhren, die auch über den Tunnelbereich hinaus hörbar sein können. Zudem kann es zu einer höheren Lärmbelastung durch die anfahrenden Einsatzfahrzeuge oder durch die eingesetzten Gerätschaften kommen