Wörthsee: Jäger erschießt wildernden Hund

Zwei herrenlose Hunde durchstreifen Wälder im Landkreis Starnberg. Polizei und Jäger sind ihnen auf der Spur. Als sie ein Reh jagen, wird einer der beiden Hunde von einem Jäger erschossen.

Im Landkreis Starnberg hat ein Jäger einen wildernden Hund erschossen. Das teilt die Polizei Herrsching mit.

Laut Pressebericht hatte der Jagdpächter des Reviers Walchstadt (Gemeinde Wörthsee) bereits Ende Juli bei der Polizei mitgeteilt, dass er am 14. Juli zwei herrenlose Hunde festgestellt hatte. Die Hunde seien ohne Halsband unterwegs gewesen auch sonstige Hinweise auf den Halter seien nicht vorhanden. Er hatte Bilder der Hunde dabei, die von einer Wildkamera aufgenommen worden waren. Die Tiere konnten durch die Polizei im Rahmen von Streifenfahrten nicht festgestellt werden.

Am Samstag, 6. August, teilte der Jagdpächter mit, dass durch einen seiner Revierjäger ein wildernder Hund im Bereich Walchstadt getötet wurde. Bei der Aufnahme des Vorfalls durch eine Streife der Polizei Herrsching konnte ermittelt werden, dass der Jäger die Hunde im Bereich nordwestlich der Grundschule gesehen hatte, als sie einem Reh nachhetzten. Der genaue Standort des Schützen bei der Schussabgabe auf den ersten Hund und die Schussrichtung sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Weiter wird ermittelt, wie der Hundehalter der beiden Tiere belangt werden kann.

Mittlerweile befindet sich der zweite Hund wieder bei seinem Halter in Walchstadt, so die Polizei. Der Hundehalter hatte die Tiere bereits am 8. Juli als abgängig gemeldet. Die Polizei Herrsching bittet in diesem Fall um Hinweise unter der Telefonnummer 08152/9302-0. (ak)

