Doppelt so viele Wohngeldanträge im Landkreis Weilheim-Schongau

Im Landkreis Weilheim-Schongau haben sich die Wohngeldanträge verdoppelt. Die Wohngeldstelle bittet daher alle Antragsteller um Geduld. Es gibt eine zentrale Hotline und eine zentrale Anlaufstelle.

Zum 1. Januar ist in Deutschland das sogenannte Wohngeld-Plus-Gesetz in Kraft getreten und damit auch im Landkreis Weilheim-Schongau gültig. Dadurch wird es auch im Landkreis Weilheim-Schongau zu höheren Wohngeldleistungen kommen. "Dieses Gesetz wurde von der deutschen Bundesregierung sehr kurzfristig auf den Weg gebracht, sodass es aufgrund der komplexen Sachbearbeitung in der Schongauer Wohngeldstelle zu längeren Wartezeiten kommen kann", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt in Weilheim. Alle Anträge auf Wohngeld würden sukzessive bearbeitet und entschieden. Für bestehende Wohngeldfälle erfolge voraussichtlich noch in diesem Monat 2023 eine automatische Anpassung samt Zahlung.

„Unser Team in Schongau erhält seit Monaten eine steigende Flut an Anträgen, diese haben sich seit Oktober bereits verdoppelt“, sagt Peter Utzschneider, fachlicher Leiter des Sachbereichs Wohngeld im Landratsamt Weilheim-Schongau. Durch die neue Gesetzeslage sei zusätzlich mit einem weitaus höheren Antragsaufkommen und mit zusätzlichen Anfragen zu rechnen, so Utzschneider. Er bittet um Verständnis und Geduld bei den Antragstellern und weist darauf hin, dass es wegen des hohen Fallaufkommens und aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, Anträge telefonisch zu stellen.

Sachbearbeitung findet zentral in Schongau statt

„Aber wir haben eine zentrale Hotline eingerichtet, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger beraten lassen können“, sagt Utzschneider. Ebenso werde gerade eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet, bei denen Unterlagen abgegeben und Formulare abgeholt werden können. Die Formulare liegen ebenso in den Wohnsitzgemeinden aus. Für alle Gemeinden im Landkreis Weilheim-Schongau findet die Sachbearbeitung zentral durch die Wohngeldstelle in Schongau statt.

Auch der sogenannte „Heizkostenzuschuss II“ soll von den stark gestiegenen Energiekosten entlasten. Dieser einmalige Zuschuss werde nach Vorliegen der Voraussetzungen voraussichtlich bis Ende Februar geprüft und ausgezahlt. Voraussetzung hierfür sei ein Bezug von Wohngeld im Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember 22.

Anträge können online gestellt werden

Es besteht laut Pressemitteilung die Möglichkeit einer papierlosen Online-Antragstellung auf der Website des Landkreises unter www.weilheim-schongau.de. Anfragen sind per Mail an wohngeld@lra-wm.bayern.de oder telefonisch unter der Hotline 08861/2113143 möglich, Wohngeldanträge sind bei den Wohnsitzgemeinden und im Landratsamt Weilheim, Pütrichstraße 8, und in der Dienststelle Schongau, Bauerngasse 5 erhältlich. (AZ)