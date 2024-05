Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2056 bei Pähl

Auf der Staatsstraße 2056 Richtung Dießen sorgt ein Schmierfilm für einen Autounfall. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

Ein 28-jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau fuhr am Mittwoch, 8. Mai, gegen 10.30 Uhr die Staatsstraße 2056 in Richtung Dießen. Auf der Ammerbrücke in Pähl geriet sein Auto aufgrund eines großflächigen Schmierfilms aus Kraftstoff ins Rutschen und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch kollidierte er nahezu frontal mit dem Pkw einer 68-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Verkehrsteilnehmer verletzt. Sie mussten zur weiteren Versorgung mit einem Rettungshubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

Die Polizei Weilheim bittet unter der Telefonnummer 0881/6400 um Hinweise, wer zu der Kraftstoffspur an der Unfallörtlichkeit Beobachtungen gemacht hat oder wem diese bereits vor dem Unfall aufgefallen ist. (AZ)

