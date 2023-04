Vermisstensuche nach 75-Jährigem geht in Pähl gut aus

Beamte mehrerer Polizeidienststellen, die Feuerwehr Pähl und eine private Rettungshundestaffel suchen nach einem 75-Jährigen. Der Mann wird am Sonntagmorgen ausfindig gemacht.

Nach einem dementen 75-Jährigen wurde am Sonntag, 16. April, in Pähl gesucht. Dieser wurde um 0.15 Uhr als vermisst gemeldet. Die Polizei Weilheim ging davon aus, dass er im Bereich Pähl (Wohnort) in Richtung Feldafing (Anlaufadresse) oder Dießen unterwegs sei. Mehrere Polizeistreifen aus Weilheim und den umliegenden Dienststellen waren an der Suche beteiligt. Ferner waren die Feuerwehr aus Pähl und eine private Rettungshundestaffel in die Suche eingebunden.

Anwohner meldet sich bei der Polizei Weilheim

Durch einen Anwohner aus Pähl wurde um 6.26 Uhr mitgeteilt, dass sich auf dem Gelände seines Anwesens seit mehreren Stunden ein "komischer Typ" herumtreibt. Bei der anschließenden Überprüfung konnte dieser Mann als der Vermisste identifiziert werden.