Wem gehört die Motorsäge?

Eine herrenlose Kettensäge beschäftigt die Weilheimer Polizei.

Am Montag, 6. Mai, haben Mitarbeiter des Landratsamtes Weilheim eine Motorsäge in Pähl aufgefunden und bei der Polizei Weilheim abgegeben. Bis dato konnte die Motorsäge keinem Besitzer zugeordnet werden, auch ist der Polizei Weilheim kein Diebstahl einer Motorsäge bekannt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Weilheim können unter der Telefonnummer 0881/ 6400 mitgeteilt werden. (AZ)

