Vinzenz Wolf brachte die Raistinger bei Wacker München früh in Führung.

Plus Der SV Raisting baut nach dem vierten Sieg in Folge seine Tabellenführung aus. Beim Aufsteiger Wacker München gelingt ein klarer Sieg.

Von Uschi Schuster

Der SV Raisting schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Trotz schwieriger Bedingungen – bei großer Mittagshitze wurde auf einem harten Kunstrasen gespielt und einem zwischenzeitlichen Rückstand – setzte sich die Truppe um SVR-Spielertrainer Hannes Franz beim FC Wacker München mit 4:2 durch.

„Unser großes Plus ist derzeit, dass wir fünfmal ohne Qualitätsverlust wechseln können“, nannte Franz den großen und gut besetzten Kader als entscheidenden Faktor für den erfolgreichen Abschluss der englischen Woche und dem vierten Sieg in Folge. Damit baute der SVR auch die Tabellenführung aus, da die direkte Konkurrenz Punkte liegen ließ. „Das ist aber nur eine Momentaufnahme“, wollte Franz den ersten Platz in der Bezirksliga Süd nicht überbewerten.

