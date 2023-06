Ein Abgang und zwei Zugänge beim SV Raisting

Plus Fußball: Erste Personalentscheidungen beim SV Raisting – Sigl und Sedlmaier kommen, Schmitt verlässt SVR.

Noch befindet sich der SV Raisting in der Sommerpause. Im Hintergrund wird beim Bezirksligisten aber intensiv am Kader für die neue Saison gearbeitet. Die erste Personalentscheidungen sich auch schon gefallen.

Christoph Schmitt wird den SVR verlassen. Der Mittelfeldmann, der erst vor der letzten Spielzeit aus Altenstadt nach Raisting zurückkehrte, wird sich dem Ligakonkurrenten VfL Denklingen anschließen. „Ich wollte noch mal mit Markus Ansorge zusammenarbeiten und auch die Fahrzeit verkürzt sich für mich“, begründete der 33-Jährige, der in Kinsau wohnt, seine Entscheidung zum VfL zu wechseln.