Zwei Unfallfluchten auf der Kreisstraße WM 9 bei Raisting

Nach zwei Unfallfluchten auf der Kreisstraße WM9 am Montagvormittag und am Montagabend sucht die Weilheimer Polizei Zeugen.

Montagmittag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 68-Jähriger aus Pforzheim mit seinem weißen Wohnmobil die Kreisstraße WM9 aus Pähl kommend in Richtung Raisting. In einer längeren Geraden, noch vor der Ammerbrücke, kam dem 68-Jährigen nach Angaben der Weilheimer Polizei ein kleinerer weißer Pkw entgegen, der leicht auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen den Außenspiegel des Wohnmobils prallte. Trotzdem setzte der Fahrer des weißen Pkw seine Fahrt fort. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Außenspiegel touchiert und einfach weiter gefahren

Gegen 21:15 Uhr kam es auf der WM9 erneut zu einer Unfallflucht. Ein 20-jähriger Raistinger befuhr laut Polizeibericht mit seinem schwarzen BMW die Kreisstraße in Richtung Dießen. Kurz nach dem Ortsschild in einer Linkskurve geriet ein entgegenkommender dunkler Pkw auf die Spur des 20-Jährigen und kollidierte mit dessen Außenspiegel. Auch hier fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Am Pkw des Raistingers entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Zeugen zu den jeweiligen Unfallfluchten werden gebeten, sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch