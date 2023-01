Schondorf

Die Rettung der "Kuba" in Schondorf nimmt Fahrt auf

Die Terrasse des "Kuba" am Schondorfer Bahnhof ist inzwischen weitgehend zurückgebaut. In Schondorf hofft man, dass das Lokal im April wieder eröffnet werden kann.

Plus Nach der Demo im Advent gibt es jetzt auch eine Unterschriftenliste für die "Kuba" in Schondorf. Derweil läuft die Beseitigung der beanstandeten Mängel an.

Von Gerald Modlinger

Das drohende Aus der Kneipe "Kuba" am Schondorfer Bahnhof hat im Advent rund 250 Personen für eine große Demonstration mobilisiert. Vor Kurzem wurde der Forderung, diese Insel der Subkultur mitten im Dorf zu erhalten, noch mit einer Unterschriftenliste untermauert. 540 Personen haben die Liste, die in der jüngsten Gemeinderatssitzung an Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne) überreicht wurde, unterzeichnet. Inzwischen tut sich auch einiges, damit die "Kuba" im Frühjahr wieder eröffnet werden kann.

