Schondorf

vor 32 Min.

Verkehrszahlen für den Lärmaktionsplan in Schondorf liegen vor

Tempo 30 ist auf der Ortsdurchfahrt in Schondorf bislang nur ein Wunsch. Mit einem Lärmaktionsplan soll dies anders werden.

Plus Beim Lärm will die Gemeinde Schondorf ansetzen, um Tempo 30 auf der Ortsdurchfahrt zu erreichen. Jetzt werden dafür wichtige Daten präsentiert.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Wie laut ist es an der Ortsdurchfahrt in Schondorf, auf der Greifenberger und Uttinger Straße und welchem Lärm sind die Anwohner ausgesetzt? Die Antwort auf diese Frage soll bis August vorliegen. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt, als ein wesentlicher Teil der Datengrundlage für die anstehende Lärmberechnung vorgestellt wurde: die Ergebnisse einer im Mai vorgenommenen Verkehrszählung.

Beim Lärm will die Gemeinde Schondorf ansetzen, um vielleicht wie Inning auf der anderen Seite des Ammersees Tempo 30 auf der viel befahrenen Ortsdurchfahrt festsetzen zu können, damit die Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität verbessert werden kann. Ein erster Schritt dafür wäre ein Lärmaktionsplan. Dafür werden derzeit die Grundlagen ermittelt. Dazu zählen zum einen Angaben zum Straßenraum und zu den Entfernungen zu den nächstgelegenen Wohngebäuden, erklärt Bürgermeister Alexander Herrmann (Grüne).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen