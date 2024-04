Landsberg Crusaders starten zu Hause in die Landesliga-Saison

Das Baseball-Team des TSV Landsberg trägt am Sonntag zwei Spiele im 3C-Sportpark aus. Die Vorbereitung lief gut für die Crusaders.

Die Landsberg Crusaders, das Baseball-Team des TSV Landsberg, startet am Sonntag in die neue Saison. Zwei Spiele stehen für die Gastgeber zum Auftakt in der Landesliga an. Bei einem Turnier zeigten die Landsberger, dass sie gut vorbereitet in die Saison starten können.

Zweimal treten die Landsberger am Sonntag gegen die dritte Mannschaft der Munich Caribes an. Das erste Spiel beginnt um 13 Uhr, das zweite gegen 15.30 Uhr im 3C-Sportpark. Zum Abschluss der Vorbereitung hatten die Landsberger zu einem kleinen Turnier die Teams der Steinheim Red Phantoms und die Ravensburg Leprechauns eingeladen. Während die Red Phantoms in derselben Liga wie die Landsberger spielen, treten die Ravensburger in der Bezirksliga an.

Gespielt wurden jeweils nur drei Innings und das erste Spiel gewannen die Landsberger gegen den Liga-Konkurrenten Steinheim mit 8:3. Das zweite Spiel zwischen den Red Phantoms und Ravensburg ging knapp mit 2:1 an das Team aus Baden-Württemberg, die sich zum Abschluss auch noch gegen die Landsberger mit 10:3 durchsetzten. Dennoch waren die Crusaders mit der Vorbereitung zufrieden - ab Sonntag geht es nun um Punkte in der Landesliga. (AZ)

