Fußballerinnen des MTV Dießen unterliegen in munterem Pokalfinale

Die Fußballerinnen des MTV Dießen unterliegen im Pokal beim TSV Gilching. In der Liga geht es am Samstag auswärts weiter.

Im Finale des Kreispokals Zugspitze standen sich die beiden Bezirksoberliga-Teams des TSV Gilching und des MTV Dießen gegenüber. Bei sommerlichen Temperaturen sahen die Zuschauer ein munteres Fußballspiel mit erwartet spielstarken Gastgeberinnen und einer kompakten MTV-Defensive.

In der ersten Halbzeit ergaben sich nur wenige zwingende Torchancen auf beiden Seiten. Die beste nutzte der TSV Gilching in der 39. Minute. Mit einem langen Ball gelang es, die MTV-Hintermannschaft auszuhebeln und Simone Lautenschütz traf zum 1:0. Kurz vor der Pause hatte der MTV Dießen seine beste Phase. Ein Freistoß von Leni Bonomo flog knapp übers Tor, eine Minute vor dem Halbzeitpfiff köpfte eine Gilchinger Abwehrspielerin eine Flanke von Julia Stapff an die Querlatte.

Gilching dominiert zweite Hälfte gegen Dießen

Im zweiten Abschnitt kontrollierte Gilching weitgehend das Spiel, Dießen lauerte auf einen aussichtsreichen Konter, konnte aber nur selten gefährlich werden. Torhüterin Larissa Müske verhinderte mit zwei starken Paraden die vorzeitige Entscheidung. So blieb es beim leistungsgerechten 1:0-Sieg für den TSV Gilching.

Am Wochenende tritt der MTV Dießen bei Langengeisling an. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. Dießen ist bislang ungeschlagen und hat zwei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Damit belegt das Team aktuell Rang vier in der Tabelle. Die nächsten Gegnerinnen der Mannschaft vom Ammersee haben bisher eine Partie weniger bestritten und einen Sieg sowie zwei Niederlagen auf dem Konto. Beide Mannschaften haben bislang schon elf Treffer erzielt in der laufenden Saison in der Bezirksoberliga. (AZ)

