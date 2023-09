Raisting protestiert gegen Spielwertung

Der SV Raisting will die Entscheidung des Sportgerichts zum Duell mit Habach nicht akzeptieren. Das Spitzenduell mit Wolfratshausen steht an.

Eine kleine Hoffnung hatte der SV Raisting, dass die bei einer 3:0-Führung wegen des Unwetters abgebrochene Partie beim ASV Habach in der Bezirksliga nicht komplett neu angesetzt wird, sondern nur noch die restliche Spielzeit nachgeholt wird. Dem Wunsch wurde aber nicht entsprochen.

Das Sportgericht entschied, dass der Landkreisvergleich von der ersten Minute an neu gespielt wird. „Wir lassen das aber nicht so stehen“, meinte SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach der Entscheidung. Das heißt, die Raistinger legen Einspruch gegen das Urteil ein, wohl wissend, dass ihnen dabei wohl kein Erfolg beschieden sein wird. „Wir möchten ein Zeichen setzen, dass uns die gute Ausgangssituation zunichtegemacht wird“, macht Franz deutlich. Ein neuer Spieltermin für die Partie steht indessen noch nicht fest.

Raisting muss in Wolfratshausen zum Spitzenspiel ran

Klar ist dagegen, dass die Raistinger am Samstag 14 Uhr erst einmal das Spitzenspiel beim BCF Wolfratshausen vor der Brust haben. „Das wird extrem schwer“, meinte Franz vor dem Duell gegen den Tabellenzweiten, der wie der SVR noch kein Spiel verloren hat, aber zweimal Punkte bei einem Unentschieden abgab, unter anderem gegen Jahn Landsberg. Die konnten die Raistinger ihrerseits dank eines Sonntagsschusses am vergangenen Spieltag besiegen.

Die Wolfratshausener gehören auch nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Raistinger. In der vergangenen Saison gingen beide Duelle gegen den BCF verloren (0:3, 1:2). „Da haben wir noch etwas gutzumachen“, sagt Franz, der in dem Gipfeltreffen fast in Bestbesetzung antreten kann.

Die zweite Raistinger Mannschaft war bereits unter der Woche im Nachholspiel gegen den FC Bad Kohlgrub im Einsatz. Nach der 1:2 Niederlage im Derby betrieb die Mannschaft von Trainer Roland Perchtold sofort Wiedergutmachung durch einen 5:1-Heimerfolg. Den Schwung daraus will die SVR-Reserve jetzt am Samstag (15 Uhr) in den Heimauftritt gegen den ASV Eglfing mitnehmen.

