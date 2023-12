Das Kloster St. Ottilien zeigt seine Krippen

Mal in einer niederbayerischen Schneelandschaft, mal mit fränkischem Wirtshaus: So verschiedenartig ist die Welt der Krippen im Kloster St. Ottilien

Seit seiner Kindheit begeistert sich Bruder Anselm aus St. Ottilien für Krippen, seit 40 Jahren betreut der 84-jährige Mönch die Ottilianer Krippenausstellung. In diesem Jahr hat er zusammen mit Bruder Alto besondere Krippen ausgesucht und mit fleißigen Helfern aus der Klosterschreinerei aufgebaut. Die Ottilianer Sammlung umfasst mittlerweile rund 450 Exemplare aus aller Welt.

Zu sehen sind seit dem ersten Advent traditionelle Heimatkrippen wie die niederbayerische Krippe in einer Schneelandschaft mit Figuren aus der Klosterwerkstadt Kellenried, eine geschnitzte Oberammergauer Krippe und eine fränkische Krippe mit Wirtshaus und Biergarten. Eine Amann-Gaßner-Krippe mit Figuren aus der Zeit um 1800 dürfte in diesem Jahr die älteste Darstellung der Weihnachtsgeschichte sein. Ein Krippenpanorama in einem ausziehbaren Nähkästchen zeigt die Heilige Familie in mehreren Szenen des Weihnachtsgeschehens.

Die Flucht nach Ägypten ist mehrfach in der Krippenausstellung in St. Ottilien zu sehen

Und weil Krippendarstellungen nie nur Erinnerungen an biblische Geschichten aus alter Zeit sind, sondern oft auch einen Bezug zur Gegenwart haben, war es Bruder Anselm in diesem Jahr ein Anliegen, verschiedene Darstellungen der Flucht der Heiligen Familie nach Ägypten zu zeigen. „Das Thema Migration ist allgegenwärtig, deshalb habe ich verschiedene Fluchtszenen ausgewählt: Die peruanische mit Floß und Tieren hat es mir besonders angetan, weil sie handwerklich so gut umgesetzt ist“, erzählt Bruder Anselm. Dazu kommen eine Szene aus Bayern und eine Fluchtszene aus Ägypten, die Bruder Lazarus in diesem Jahr eigens mit einem Krippenbauer gestaltet hat. Für den Hintergrund hat er eigene Fotos aus der israelischen Wüste verwendet. Die Reise durch die Krippenwelten führt auch nach Korea, Afrika (Ebenholzkrippe) und Israel (Olivenholzkrippe).

In einer sogenannten Generationenstube ist eine ganze Familie in der guten Stube mit Krippe bei der Arbeit zu sehen. Daneben sind verschiedene Christkind- und Fatschenkindl-Figuren sowie weihnachtliche Drechsel- und Schnitzarbeiten der Familie Gassenhuber aus Olching zu sehen.

Im Missionsmuseum sind noch weitere Krippen zu sehen

Am Ausstellungsort, dem abgedunkelten Kinosaal, schätzt Bruder Alto die besondere Atmosphäre: „In der Dunkelheit des Kinosaals und durch die gezielte Beleuchtung kommen die oft farbenfrohen Szenen des Weihnachtsgeschehens besonders gut zur Geltung und versetzen den Betrachter in eine andere Welt.“ Er rät den Besuchern, etwas Zeit mitzubringen und empfiehlt einen Abstecher ins Missionsmuseum, wo weitere Krippen zu sehen sind.

Im Filmsaal werden die Ottilianer Raritäten aus Bayern und aller Welt bis zum 7. Januar gezeigt. Zur Ausstellung gelangt man üer den Eingang des Klosterladens, geöffnet ist von Montag bis Samstag von 10 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 16 Uhr. Geschlossen bleibt die Ausstellung am Weihnachtstag und an Neujahr. (AZ)