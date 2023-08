Die Region erinnert an ihrem 125. Todestag an Kaiserin Sisi

Sie ist wohl eine der historisch bekanntesten Frauen. An die vor 125 Jahren verstorbene Kaiserin Elisabeth von Österreich und Königin von Ungarn erinnern einige Veranstaltungen in der Region.

Elisabeth Amalie Eugenie, Herzogin in Bayern, war eine Prinzessin aus dem Hause Wittelsbach. Durch die Heirat mit dem österreichischen Kaiser Franz Joseph wurde sie Kaiserin von Österreich und später auch Königin von Ungarn. „Sisi“ gehört wohl zu den historisch bekanntesten Frauen und ist längst zum Mythos geworden. Anlässlich ihres 125. Todestags am 10. September, blickt die Region Starnberger See/ Ammersee auf das Leben der Kaiserin zurück. „Sisi“ starb am 10. September 1898 infolge eines Attentates am Genfer See. „Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir am 125. Todestag von Kaiserin Elisabeth ein vielseitiges Programm“, heißt es auf der Homepage der Regionenmarke StarnbergAmmersee.

Wir haben eine Auswahl an besonderen Veranstaltungen zum Todestag von Kaiserin Elisabeth zusammengetragen: Rund eine Stunde und 15 Minuten Stunden dauert ein Spaziergang durch Possenhofen am Starnberger See. Dabei führt der Weg vorbei an der Fischerkapelle hinunter zum See und dem Schloss Possenhofen, in dem Sisi mit ihrer Familie die Sommermonate ihrer Kindheit verbrachte.

Spaziergang zum Schloss Possenhofen

Besichtigt werden kann das Schloss nicht, es befindet sich in Privatbesitz. Beim Spazieren durch das Erholungsgelände Paradies am Fuße des Schlosses, erfahren die Teilnehmenden Geschichten vom Leben einer jungen Kaiserin, die wann immer es möglich war, dem Wiener Hof den Rücken kehrte und zurück an den Starnberger See kam. Zurück am Bahnhof Possenhofen endet die Führung. Die Führung findet am Sonntag, 10. September, um 10 Uhr, um 11.30 Uhr, um 13.30 Uhr und um 15 Uhr statt. Los geht es an der Sisi-Statue am Bahnhof Possenhofen.

Auf der Roseninsel im Starnberger See finden am 10. September Sonderführungen statt. „Kaiserin Elisabeth und der Starnberger See“ lautet das Thema einer Führung die um 13 und um 15 Uhr beginnt, „Letzte Tage am Genfer See – ihr Tod, ihr Begräbnis, ihr Mythos“ heißt eine zweite, die um 14 und um 16 Uhr beginnt. Informationen zu den Führungen gibt es unter der Telefonnummer 08157/924162.

Die Geschichte der Kaiserin Elisabeth von Österreich, die als Kind mit ihrer Familie und Geschwistern die vermutlich schönsten Jahre in Possenhofen während der Sommermonate verbrachte, fesselt bis heute Jung und Alt. Mit ihrer Geschichte verbunden ist die Geschichte dieser Region. Und die ist immer wieder spannend. Mehr über Kaiserin Sisi erfahren Kinder in einer einstündigen Führung durch das Kaiserin-Elisabeth-Museum im Bahnhof Possenhofen, die um 10 Uhr und um 11 Uhr beginnen. Mehr dazu unter www.kaiserin-elisabeth-museum-ev.de.

Sisi-Geschichten bei einer Rundfahrt über den Starnberger See

Und auch auf dem Starnberger See kann am Sonntag, 10. Dezember, dem Todestag der berühmten Kaiserin gedacht werden. Die klassische nördliche Rundfahrt wird nämlich an diesem Tag nach Angaben der bayerischen Seenschifffahrt zur Sisi-Rundfahrt. „Lehnen Sie sich zurück und bewundern Sie das glitzernde Wasser und die historischen Schauplätze, die sich vor Ihnen erstrecken“, heißt es auf der Internet-Seite. Ein Experte erzähle aus der Zeit von Kaiserin Elisabeth und ihrer Verbindung zum Starnberger See. Mehr dazu im Internet unter www.seenschifffahrt.de.

Auch einige Lokale und Restaurants haben sich an diesem besonderen Tag der österreichischen Kaiserin Sisi verschrieben und kredenzen Menüs aus Originalrezepten der Hofküche. (AZ)