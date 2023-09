Mann in historischer Uniform bedroht Passanten am Wörthsee mit Säbel

In Steinebach zieht ein Mann in einer Soldatenuniform einen Säbel und erschreckt Fußgänger. Als die Polizei kommt, ist er schon verschwunden.

Ein Mann in einer historischen Militäruniform hat am Sonntagmittag in Steinebach am Wörthsee für Aufregung gesorgt. Wie die Herrschinger Polizei berichtete, soll der Mann gegen 12.40 Uhr in der Etterschlager Straße Passanten mit einem Säbel bedroht und angekündigt haben, diese damit zu verletzen. Die beiden Passanten konnten unverletzt fliehen und die Polizei verständigen. Als die Polizei mit mehreren Streifen am Tatort ankam, war der Täter bereits verschwunden. Eine Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Die Polizeiinspektion Herrsching bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, um den Tatverdächtigen zu identifizieren. Der Mann soll etwa 60 Jahre alt sein, er trug eine blau-rot-weiße mit Orden bestückte historische Militäruniform und einen Säbel in einer Gürtelscheide. (AZ)

