Auf der Ammerseebahn kündigen sich etliche Baustellen an

Bei der Ammerseebahn besteht einiger Erneuerungsbedarf, wurde bei einem Treffen des Fahrgastverbands Pro Bahn in Utting deutlich. Das Bild zeigt die Bahnstrecke in Riederau.

Plus Die Fahrgastorganisation Pro Bahn tagt in Utting. Im nächsten Jahr soll auch auf der Ammerseebahn gebaut werden. Doch am geplanten Ablauf entzündet sich Kritik.

Von Alwin Reiter

Kürzlich haben sich einige Pro Bahn-Mitglieder und Bürger in der Alten Villa in Utting zu einem Informationsaustausch über den momentanen Zustand der Ammerseebahn getroffen. Für das kommende Jahr sehe es wahrscheinlich nicht gut aus auf der Ammerseebahn, deutete dabei Norbert Moy von der Regionalgruppe Oberland des Fahrgastverbands Pro Bahn aus Weilheim an, der sich für die Eisenbahnlinien rund um Weilheim starkmacht.

Überall, sei es auf der Werdenfelsstrecke von München nach Garmisch oder von Tutzing nach Kochel, werde gerade schwer saniert, was auch immer wieder zu Sperrungen der Strecke und Schienenersatzverkehr durch Busse führe. Im August solle wieder eine baustellenbedingte Sperrung zwischen Weilheim und Huglfing und von Tutzing nach München folgen, so Moy.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

