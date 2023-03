Betrunkener Autofahrer überschlägt sich und bedroht die Polizei

1,4 Promille Alkohol im Blut führt bei einem 42-jährigen Münchner Autofahrer zu einem Unfall. Er bleibt unverletzt, muss aber mit Strafen wegen Trunkenheit, Bedrohung und Beleidigung rechnen.

Am Mittwoch befuhr ein 42-jähriger Münchner gegen 11.40 Uhr mit seinem Renault Megane die Staatsstraße 2055 von Riederau kommend in Richtung Utting. Kurz vor Utting kam er nach Angaben der Polizei in Dießen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet dadurch ins Schleudern und anschließend nach links in die dortige aufsteigende Böschung. Von der Böschung ging es dann mit einer Rolle übers Dach zurück auf die Fahrbahn, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Totalschaden am Auto in Höhe von rund 10.000 Euro

Durch Zeugen des Unfalls wurden umgehend Rettungsdienst und Polizei verständigt. Der Renault-Fahrer blieb laut Polizeibericht, bis auf eine leichte Beule am Kopf, unverletzt. Sein Fahrzeug hingegen erlitt Totalschaden, der auf rund 10.000 Euro geschätzt wird. Grund für den Fahrfehler des Renault-Fahrers dürfte nach Angaben der Polizei seine Alkoholisierung von 1,4 Promille gewesen sein.

Wegen dieser wurde auch der Führerschein des Renault-Fahrers eingezogen und er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Weil er die aufnehmenden Polizeibeamten dann auch noch fortlaufend beleidigte und ihnen mit dem Tode drohte, muss er sich neben Trunkenheit im Verkehr auch wegen Bedrohung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. (AZ)

