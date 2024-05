Betrunkener fährt in Utting eine Baumaschine an und flüchtet

Seine späte Einsicht, den von ihm verursachten Unfall bei der Polizei zu melden, schützt einen zum Unfallzeitpunkt betrunkenen Autofahrer nicht vor Strafe.

Am Donnerstagabend (23. Mai) hörten Anwohner in der Landsberger Straße in Utting einen lauten Knall. Beim Blick auf die Straße bemerkten sie nach Angaben der Polizeiinspektion Dießen einen Pkw, der in eine neben der Fahrbahn abgestellte Baumaschine gefahren war.

Der 45-jährige Unfallverursacher fuhr dann trotz erheblicher Beschädigung seines Pkw eilig von der Unfallstelle davon, meldete sich aber kurz darauf bei der Polizei. Da bei ihm deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde laut Polizeibericht eine Blutentnahme angeordnet.

Dem Unfallverursacher droht jetzt der Führerscheinentzug

Gegen den Pkw-Fahrer wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Neben einer Geldstrafe droht ihm der Entzug der Fahrerlaubnis.

An der Baumaschine und dem Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 25.000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch