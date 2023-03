Dem Polizei-Bootshaus in Utting steht nur noch ein Beschluss im Weg

In der Sondersitzung des Uttinger Gemeinderats wird deutlich: Die Zeichen für den Standort eines Polizei-Bootshauses stehen nach mehr als 20 Jahren Suche gut.

Die Tagesordnung der Sondersitzung des Uttinger Gemeinderats am Donnerstagabend weckte Hoffnungen, die Bürgerinnen und Bürger samt Ratsgremium würden erfahren, wie und wo es künftig ein Polizei-Bootshaus am Ammersee geben wird. Diese Hoffnungen erfüllten sich für die rund 70 Gäste – augenscheinlich der überwiegende Teil Bewohnerinnen und Bewohner von Holzhausen – nur zum Teil.

Wie das Bootshaus, in dem zwei Polizeiboote untergebracht werden sollen, tatsächlich einmal aussehen wird, bleibt weiter ein Geheimnis. Der vorgestellte Entwurf entspricht nämlich nicht dem, was realisiert werden kann und soll. Allerdings sind die Aussichten, dass endlich – nach über 20 Jahren Suche – ein Standort für das Bootshaus gefunden ist, besser denn je. Vorausgesetzt der Uttinger Gemeinderat gibt in der kommenden Woche grünes Licht für noch zwei wichtige Details.

Die Vizepräsidentin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Kerstin Schaller, war gekommen, ebenso Richard Pehr von der dortigen Liegenschaftsabteilung, Dießens Polizeichef Alfred Ziegler und Peter Aumann vom staatlichen Bauamt Weilheim. Als Vertreter des bayerischen Innenministeriums nahm Regierungsdirektorin Julia Mauthofer an der Sitzung teil.

Mit einem Bootshaus ist das Polizeiboot auf dem Ammersee auch im Winter einsatzfähig

Notwendig ist ein Bootshaus für die Polizeiboote in erster Linie, damit künftig ein ganzjähriger Einsatz auf dem Ammersee gewährleistet werden kann, erläuterte Vizepräsidentin Kerstin Schaller. In der jetzigen Situation sei es, so Alfred Ziegler, außerhalb der Saison (dann liegt das Polizeiboot in Stegen an Land) beispielsweise nicht möglich vor Stegen zu helfen, wenn es einen Unfall mit Kitesurfern gebe. Rund 200 Einsatzstunden hat die Polizei, wie Ziegler sagte, in der vergangenen Saison auf dem Ammersee geleistet. Die Polizeibeamten waren im vergangenen Jahr bei vier, teils sehr dramatischen Rettungseinsätzen, mit nicht immer glücklichem Ende, und einem Schiffsunfall auf dem Wasser. Hinzu kamen 75 Sportboot- und 22 Fischereikontrollen. In den vergangenen zehn Jahren verzeichneten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 27 Schiffs- und Sportbootunfälle.

Seit ein paar Tagen liegt das Polizeiboot wieder in Dießen am Steg. Die Chance, bald einen Unterschlupf in Utting zu bekommen, steht nicht schlecht. Foto: Christian Rudnik

Bestmögliche Voraussetzungen für den ganzjährigen Einsatz des Polizeiboots gelte es zu schaffen, sagte Julia Mauthofer vom Innenministerium. Und daran arbeite man seit 2005. Als schließlich als Standort der Wahl der Dampfersteg in Holzhausen auserkoren war, regte sich in dem Ortsteil von Utting heftiger Widerstand seitens der Bevölkerung. Bis schließlich Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann (CSU) einen neuen Standort im Freizeitgelände Utting ins Spiel brachte. Und dort könnte das Bootshaus jetzt tatsächlich realisiert werden. "Der Standort ist grundsätzlich genehmigungsfähig", so Mauthofer, allein es fehlt ein Geh- und Leitungsrecht, das die Gemeinde Utting erteilen müsste. Darüber will der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung nicht öffentlich beraten und einen Beschluss fassen.

Andere mögliche Standorte sind am Naturschutzrecht gescheitert

Bevor man sich schlussendlich jetzt für diesen Standort entschieden habe, sei das Westufer zwischen Utting und Dießen noch einmal gründlich unter die Lupe genommen worden. "Letztlich ist aber jede Alternative am Naturschutzrecht gescheitert", erläutert die Regierungsdirektorin.

Auf die Frage aus dem Gemeinderat, ob es genaue Angaben zu den Dimensionen des geplanten Bootshauses gebe, antwortete Peter Aumann: "In die Planung steigen wir erst ein, wenn Baurecht vorliegt. Bis dahin gibt es keine genauen Maße." Feststehe aber, dass sich der neue Steg, an den das Bootshaus angedockt wird und der gemeinsam mit dem Kreisjugendring genutzt werde, rund 77 Meter in den Ammersee hineinragen werde. Dort könne gewährleistet werden, dass Wasserhöhenschwankungen von rund einem Meter aufgefangen werden können. Der Normalpegel des Ammersees liegt an der Stelle bei 533 Meter über Normalnull, der Niedrigwasserpegel bei rund 532 Meter über Normalnull. Kerstin Schaller fügte an, dass das Bootshaus, in dem keinerlei Nebenräume geplant seien, in einer Größenordnung von acht Meter Breite und 13 bis 14 Meter Länge liegen könnte.

Grünen-Gemeinderat Nikolaus Högenauer, der auch Vorsitzender der Segelgemeinschaft Utting ist, gab zu bedenken, dass im Umgriff um den geplanten Standort 300 bis 500 Boote zu Wasser gelassen beziehungsweise wieder an Land gebracht werden. Der Steg könnte dann quasi die Quelle vieler Unfälle sein und die Polizei müsse nicht weit ausrücken. Er appellierte an die Verantwortlichen: "Der Slipbereich muss auf jeden Fall bleiben." Peter Aumann sagte zu, dass man sich noch einmal Gedanken mache, ob der Steg nicht noch weiter nach Norden verschwenkt werden könne.

Der neue Steg ist ein "Deal mit der Schlösser- und Seenverwaltung"

Patrick Schneider, GAL-Gemeinderat und zweiter Bürgermeister in Utting, stellte die Frage, wie es sein könne, dass jetzt doch ein neuer Steg am See möglich werde. Baumann: "Es gibt keinen neuen Steg am Ammersee ohne Rückbau. Hier wird ein kleiner Kunstgriff angewendet, quasi ein Deal mit der Schlösser- und Seenverwaltung, denn der alte Steg des Kreisjugendrings wird entfernt." Befürchtungen, wie sie GAL-Gemeinderat Peter Noll äußerte, eine Fahrrinne müsse ausgebaggert werden, konnte Aumann verneinen. Die Notwendigkeit einer sogenannten "Blubberanlage" zur Eisfreihaltung in kalten Wintern, wollte er hingegen nicht ausschließen.

Stimmt der Uttinger Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung für die Erteilung des Geh- und Leitungsrechts, werde ein Planer beauftragt und eine Vogelkartierung durchgeführt. Danach könne ein erster Vorentwurf in geeignetem Rahmen vorgestellt werden, blickte Peter Aumann in die nähere Zukunft. "Und am 3. April 2026 ist alles fertig", scherzte er am Ende der Sitzung.