Die Polizei sucht in Utting zwei Unfallflüchtige

Für zwei Autobesitzer in Utting fängt das Jahr nicht besonders gut an. Ihre Fahrzeuge werden beschädigt, die Unfallbeteiligten aber machen sich aus dem Staub. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In Utting wurden am Sonntag (7. Januar) und am Montag (8. Januar) zwei geparkte Pkw angefahren, wobei es jeweils zu leichten Sachschäden kam. In beiden Fällen meldete sich der Verursacher nicht bei den Geschädigten, wie die Polizei in Dießen berichtet.

Ein am Montag gegen 16 Uhr für wenige Minuten in der Schondorfer Straße, unweit des dortigen Bankinstituts abgestellter weißer Kleintransporter wurde am Außenspiegel angefahren. Anhand aufgefundener Fahrzeugteile an der Unfallstelle kann nach Angaben der Polizei auf einen blauen VW als verursachendes Fahrzeug geschlossen werden.

Aufgefundene Fahrzeugteile geben Hinweise auf das Unfallfahrzeug

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Am Holzbach in Utting abgestellter weißer VW Golf im Bereich des vorderen linken Kotflügels, ebenfalls durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, angefahren und beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

