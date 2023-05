Utting

Mit der Sicherheitswacht in Utting wird es doch nichts

Plus Die Sicherheitswacht am Ammersee-Westufer ist momentan kein Thema mehr. An welchen praktischen Gründen das Projekt fürs Erste gescheitert ist.

Von Dagmar Kübler, Gerald Modlinger

Nicht nur in Dießen, sondern auch in Schondorf und Utting wird es bis auf Weiteres keine Sicherheitswacht mit Ehrenamtlichen geben. Anders als in Dießen, wo der Gemeinderat es abgelehnt hatte, eine Sicherheitswacht aufzustellen, scheitert das Vorhaben in Schondorf und Utting momentan an praktischen Problemen, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Utting deutlich, wo nun eine Alternative beschlossen wurde.

Die Sicherheitswachten in Bayern 1 / 4 Zurück Vorwärts Aufgaben: Die Sicherheitswacht geht auf Streife und informiert die Polizei über verdächtige Beobachten und Vorkommnisse. Situationen mit geringem Gefahrenpotenzial kann sie in Absprache mit der Polizei eigenständig lösen. Die Ehrenamtlichen sind zudem Ansprechpartner für die Bürger. Sie sollen durch ihre Präsenz das allgemeine Sicherheitsgefühl stärken.

Befugnisse: Zunächst haben die Ehrenamtlichen dieselben Rechte wie jeder Bürger. Es gibt aber Befugnisse, die darüber hinausgehen: Sie dürfen zum Beispiel Personalien feststellen und Platzverweise erteilen, wenn dies zur Abwehr einer Gefahr erforderlich ist.

Ausrüstung: Neben der Dienstkleidung gehören ein Dienstausweis, Digitalfunkgerät, Erste-Hilfe-Set, eine Taschenlampe und ein Pfefferspray (zur Selbstverteidigung) dazu.

Info: Die Sicherheitswachten ergänzen die Polizeiarbeit. Ein Ersatz für die Polizei können und sollen sie aber nicht sein. Weitere Informationen dazu online unter www.sicherheitswacht.bayern.de.

Wie es in Utting hieß, hätten sich für eine Sicherheitswacht nicht genügend Bewerberinnen und Bewerber gefunden, die ehrenamtlich unter anderem im Summerpark auf Streife gehen und darauf achten, dass die dort geltenden Verhaltensregeln eingehalten werden. Wie der Chef der Dießener Polizeiinspektion, Alfred Ziegler, auf Nachfrage bestätigte, sei für die Sicherheitswacht in Utting genau eine Bewerbung eingegangen, für diese Aufgabe in Schondorf habe sich überhaupt niemand interessiert. Jeweils drei Sicherheitswacht-Leute hätten es nach dem Dafürhalten Zieglers in jeder Gemeinde schon sein sollen. Der Dienst bei einer Sicherheitswacht erfordert eine 40-stündige Ausbildung, pro Stunde wird die Tätigkeit in der Sicherheitswacht mit einer Aufwandsentschädigung von acht Euro entgolten.

