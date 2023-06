Pedelec-Fahrer missachtet in Utting die Vorfahrt und stürzt

Leichte Verletzungen erleidet ein 65 Jahre alter Mann aus Dießen, der mit seinem Pedelec unterwegs ist und ein vorfahrtsberechtigtes Auto zu spät bemerkt.

Am Sonntagvormittag gegen 11.20 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann aus Dießen mit seinem Pedelec die Walter-Georgi-Straße. An der Einmündung zum Lachergarten bemerkte er nach Angaben der Polizei einen vorfahrtsberechtigten Audi A6 zu spät und machte eine Vollbremsung. Dabei stürzte er über den Lenker.

Geringer Sachschaden am Pkw

Die 39-jährige Fahrerin des Audi wich laut Polizeibericht nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei streifte die Dießenerin mit ihrem Wagen Gebüsch am Fahrbahnrand. Der Pedelec-Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand kein Sachschaden, am Audi entstanden durch die Büsche Kratzer. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch