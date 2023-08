Schülerin aus Utting bekommt nach dem Zeugnis eine besondere Ehrung

Die Staatsregierung richtet einen Empfang für besonders gute und sozial engagierte Schulabsolventen aus. Unter diesen ist auch eine Abiturientin aus Utting.

Sophie Philipp aus Utting bescherte das Ende ihrer Schulzeit in den vergangenen Wochen gleich zwei besonders erfreuliche Erlebnisse. Zum einen lag der Notendurchschnitt ihres Zeugnisses der Allgemeinen Hochschulreife an der Fachoberschule in Weilheim bei 1,8. Und dann war sie auch noch zu einem Empfang in der Allerheiligen-Hofkirche in München eingeladen. Dort wurden 70 Schülerinnen und Schüler aus ganz Bayern für ihr besonderes soziales Engagement mit Urkunden ausgezeichnet.

Vorgeschlagen für diesen Kreis wurde Sophie Philipp von ihrer Schule, wo sie in den vergangenen Jahren einiges mehr getan hatte als nur für gute Noten zu lernen. "Ich war Schülersprecherin, engagierte mich für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge im Nebengebäude der FOS, organisierte Schüler- und Abschlussfeiern, trat 2022 bei ,Jugend debattiert' an, schaffte es ins Landesfinale und setzte mich als Streitschlichterin für einen angemessenen Schüler-Lehrer-Austausch (gerade in Konfliktsituationen) ein", berichtet Sophie Philipp auf Nachfrage. Ihre Motivation sei gewesen, dass Schule ein positiver Ort der Begegnung, gegenseitigen Wertschätzung und eines angenehmen Lern- und Förderumfelds werde – und eben nicht nur des stupiden Auswendiglernens – sein solle.

Im September wird Sophie Philipp fürs Studium umziehen

Außerhalb der Schule gibt die 20-Jährige kostenlose Nachhilfe für Schüler jeder Schulart in Englisch und Französisch. Außerdem, berichtet Sophie Philipp weiter, habe sie im Einzelhandel (im Laden am Dorfbrunnen in Utting und bei Rosa Rot in Schondorf) zwei Nebenjobs.

Mit dem Ende der Schulzeit steht jetzt eine größere Veränderung für Sophie Philipp an. Ende September werde sie nach Innsbruck ziehen, wo sie ein Studium aufnehmen will: "Mein Traumberuf ist es, Gerichtsmedizinerin zu werden und damit für Angehörige von Verstorbenen Licht ins Dunkle über den Tod ihrer Liebsten zu bringen", erklärt sie.

Gleich zwei Minister machen ihre Aufwartung bei den geehrten Abschlussschülern

Zur Übergabe der Urkunden in der Allerheiligen-Hofkirche waren gleich zwei Mitglieder der Staatsregierung gekommen. Kultusminister Michael Piazolo betonte dabei: „Bayern ist Ehrenamtsland. Das beginnt schon an unseren Schulen. Ich bin begeistert, wie vielfältig Ihr Engagement ist – ob als Schülersprecher, Lerntutor, bei der Feuerwehr oder bei der Wasserwacht. Und dann haben Sie auch noch ein Abschlusszeugnis mit Bestnoten erzielt. Piazolo stellte zudem den Wert einer ehrenamtlichen Tätigkeit heraus: „Ein Ehrenamt ist immer ein Gewinn für die Gesellschaft, aber auch für einen selber. Wer ehrenamtlich tätig ist, der erwirbt jede Menge Soft Skills: Man lernt, im Team zu arbeiten, klar zu kommunizieren und erfolgreich Projekte umzusetzen. Mit diesen Fähigkeiten und Erfahrungen im Gepäck sind Sie für Ihren weiteren Bildungs- und Lebensweg bestens vorbereitet."

Staatskanzleiminister Florian Herrmann betonte, dass die Geehrten "mit ihrem Einsatz, ihrer Empathie und ihrem Können starke gesellschaftliche Vorbilder" seien. Neben einer Urkunde erhielten die ausgezeichneten Absolventinnen und Absolventen einen Bldband und einen Büchergutschein.