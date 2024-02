Schwerer Reitunfall bei Utting

Ein Landwirt findet am Samstag bei Utting eine bewusstlose Reiterin. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Der Ausritt einer 39 Jahre alten Frau aus Schondorf endet am Samstagnachmittag im Krankenhaus. Wie die Polizei Dießen mitteilt, fand ein 27-jähriger Landwirt, der mit seinem Traktor westlich des Sonnendachls in Utting unterwegs war, die bewusstlose Reiterin am Samstag, 10. Februar, gegen 15:15 Uhr. Laut Polizeibericht wurde die Frau mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen ins Unfallkrankenhaus nach Murnau geflogen.

Auch das Pferd wird an den Beinen verletzt

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist sie zum Glück außer Lebensgefahr. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte das Pferd der Reiterin nahe des Stalls in der Achselschwanger Straße eingefangen werden. Auch das Pferd wies dem Polizeibericht zufolge Verletzungen an den Beinen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Pferd auf den glatten Betonplatten weggerutscht sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

