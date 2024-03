Utting

vor 33 Min.

Unfall in Utting: Radfahrer ist nach Sturz bewusstlos

Ins Landsberger Klinikum wurde ein Radfahrer eingeliefert, der am Seefelderhofberg in Utting gestürzt war.

