Vikar Heiko Timm verlässt die evangelische Kirchengemeinde Dießen-Utting

Die Zeit des Vikars Heiko Timm in der Kirchengemeinde Dießen-Utting ist geprägt von Corona und dem verheerenden Kirchenbrand. Jetzt heißt es Abschied nehmen.

Ein Vikariat, wie es Heiko Timm in der evangelischen Kirchengemeinde Dießen-Utting seit September 2020 erlebt hat, dürfte es in dieser Form wohl nicht noch einmal geben. Corona und der verheerende Kirchenbrand in Utting prägten die Zeit, die Timm mit Ehefrau Lydia und dem gemeinsamen Sohn am Ammersee verbrachte.

In wenigen Tagen heißt es für den 38-jährigen Koffer und Umzugskartons packen, denn dann geht die Reise von Ober- nach Niederbayern. Südöstlich von Landshut übernimmt er in der Gemeinde Gankhofen die Stelle des Pfarrers, die, wie er sagt, eine ganze Weile vakant gewesen ist. "Gankhofen war tatsächlich meine erste Wahl unter den mir angebotenen Stellen", sagt Timm, der sich auf seine neue Aufgabe sehr freue. "Aber ich verlasse Utting auch mit einem weinenden Auge, denn hier habe ich mich sehr wohl und aufgenommen gefühlt."

Heiko Timm in Utting: Konfirmandentage findet digital statt

Rückblickend auf seine Zeit in Utting erinnert er sich vor allem an die ersten digitalen Konfirmandentage. "Das war eine große Herausforderung für mich. Zum einen, weil es ohnehin der erste Unterricht war, den ich halten durfte, zum anderen dann auch noch digital." Aber noch heute ist er überzeugt, dass es besser gewesen sei, online mit seinen Schützlingen arbeiten zu können, als gar nicht. "Da ist viel Kreativität gefragt, das aber ist es, was ja auch großen Spaß macht."

Als wesentlich einschneidender als die Corona-Zeit empfindet Heiko Timm bis heute den verheerenden Kirchenbrand im August 2021 und den damit verbundenen Verlust von Heimat für seine Kirchengemeinde. "Ich hatte gerade einige Erfahrungen in der Kirchenarbeit sammeln können, dann standen wir plötzlich ohne Gotteshaus da", erinnert sich Timm. Auch da sei wieder viel Kreativität gefragt gewesen. "Ich habe es – sieht man einmal von der dramatischen Situation ab – tatsächlich genossen, Gottesdienste unter freiem Himmel abhalten zu können", sagt der Vikar.

Vikar Heiko Timm verlässt die evangelische Gemeinde Utting und wird Pfarrer in der niederbayerischen Gemeinde Gankhofen südlich von Landshut. Unser Bild zeigt ihn bei seinem liebsten Hobby, dem Gitarrespielen, im Rahmen der Konfirmandenfreizeit. Foto: Evangelische Kirchengemeinde Utting

Allerdings fand der erste Freiluft-Gottesdienst am Heiligen Abend 2020 nicht aufgrund des Kirchenbrands statt, sondern weil es die Corona-Regeln so forderten. Besonders im Gedächtnis bleiben ihm die sommerlichen Gottesdienste auf der Kirchenwiese. "Es war schon eine besondere Atmosphäre, wenn Eltern mit ihren Kindern auf Picknickdecken auf der Wiese saßen, um am Gottesdienst teilzunehmen", sagt er. Auch er und seine Frau Lydia hätten das so gehandhabt, wenn Heiko Timm den Gottesdienst nicht selbst abgehalten habe.

Lesen Sie dazu auch

Empfehlung an die evangelische Landeskirche: Wieder ein Vikar für Utting

Der Weggang aus Utting falle ihm aufgrund der vielen wunderbaren Erfahrungen, die er sammeln konnte, nicht leicht. Wenngleich er sich auf seine neue Aufgabe in Gankhofen sehr freue. Die evangelische Kirchengemeinde ist dem Mann, der leidenschaftlich gerne Gitarre spielt und mit einigen Jugendlichen in der Adventszeit 2021 und 2022 Gottesdienste mit moderner Musik abgehalten hatte, sehr ans Herz gewachsen. "Ich werde der Landeskirche auf jeden Fall empfehlen, wieder einen Vikar nach Utting zu schicken. Hier ist eine so offene Gemeinde, in der es einem leicht gemacht wird, sich auszuprobieren", schwärmt er.

Wer sich von Vikar Heiko Timm noch einmal persönlich verabschieden möchte, der hat am 26. Februar dazu Gelegenheit. Dann wird es im katholischen Pfarrheim in Utting ab 10.45 Uhr einen Abschiedsgottesdienst geben.