Wie der TSV in Utting seit 100 Jahren die Menschen verbindet

In Utting geht es am Wochenende nicht nur um die Landtagswahl. Der TSV Utting, einer der größten Sportvereine im Landkreis, feiert sein 100-jähriges Bestehen.

In Utting war am Wochenende nicht nur - wie im restlichen Bayern - Landtagswahl, sondern es wurde auch gefeiert: Der TSV Utting bewies einmal mehr, dass er nicht nur sportlich viel zu bieten hat, sondern auch für das gesellschaftliche Leben am Ammersee-Westufer, als er sein 100-jähriges Bestehen beging, ganz nach dem Motto, das auf der neuen Fahne zu lesen ist: "Sport verbindet".

Die Segnung der neuen Vereinsfahne bildete am Sonntagmittag den Schlusspunkt des dreitägigen Fests. Die Segnung war auch mit einer sportlichen Aktivität verbunden. Zwei Staffelläuferinnen und ein Staffelläufer sowie der frühere Vorsitzende Norbert Killinger eilten mit frisch geschöpftem Ammerseewasser hinauf zur TSV-Halle, wo Pfarrer Pater Xaver Namplampara das Wasser weihte, bevor es bei der Segnung der Fahne zum Einsatz kam. Den Weg des Wassers konnten die Besucher des ökumenischen Gottesdienstes auf einer großen Leinwand mitverfolgen. Nach der Segnung der schlichten weißen Fahne mit dem TSV-Emblem war die Abordnung des Nachbar-TSV aus Finning am Zug. Der Turn- und Sportverein aus dem Windachtal war zum Patenverein auserkoren worden und heftete das erste Fahnenband an.

Am Festwochenende zählt man das 2000. Mitglied des TSV Utting

In ihrer Predigt hatte die evangelische Pfarrerin Alexandra Eberhardt, in Anknüpfung an einen Text eines Briefes des Apostels Paulus, das TSV-Motto "Sport verbindet" in den Mittelpunkt ihrer Gedanken gestellt. Ein Verein wie der TSV schaffe Gemeinschaft und biete vielen verschiedenen Begabungen und Fähigkeiten einen Raum. Kinder und Jugendliche würden positiv beeinflusst, schlössen Freundschaften fürs Leben, gingen an ihre Grenzen und lernten im Sport auch, mit Niederlagen umzugehen und schließlich helfe der TSV Utting auch Menschen, in Utting Fuß zu fassen. Da sei es besonders schön, dass der TSV Utting am Festwochenende die Marke von 2000 Mitgliedern (bei gut 4500 Einwohnern) überschritten habe.

Ähnlich hatte sich die Vorsitzende Steffi Bichler auch schon in ihren Begrüßungsworten am Freitagabend geäußert. Mit Kreativität und Idealismus hätten die Verantwortlichen in den vergangenen 100 Jahren viel geschaffen - die Halle an der Auraystraße mit Gymnastikraum und auch den Platz am See, von wo aus der Wassersport betrieben werde. Es gehe nicht nur ums "immer höher, weiter und schneller", sondern der TSV sei auch ein Ort, an dem Menschen ihre Talente entfalten können und auch darum, "dass für alle die Möglichkeit besteht, sich zu bewegen, gleichgültig in welchem Alter und mit welchen Voraussetzungen".

Dirndl und Lederhosen prägen das Bild beim Festabend des TSV Utting

In Sinne von Sport und Gemeinschaft war auch das dreitägige Festprogramm auf dem Sportgelände des TSV Utting an der Auraystraße ausgelegt. Beim Vereinsabend am Freitag ging es traditionell zu, Dirndlgewand und Lederhosen prägten das Bild, als die Uttinger Blasmusikfreunde und später die Wessobrunner Blasmusik aufspielten, während ein Stockwerk weiter oben die Teenie-Disco in vollem Gang war und zwischendrin die Turnkinder auftraten.

Lesen Sie dazu auch

Den ersten Abend nutzte die Vorsitzende Steffi Bichler auch, um zahlreiche Mitglieder, die dem TSV Utting seit mehr als 50 Jahren angehören, zu ehren. Zur Urkunde gab es im Wiesn-Ambiente dieses Abends für alle auch ein Lebkuchenherz. Unter ihnen war auch der 95-jährige Urban Weber, der dem Verein seit 1942, also seit inzwischen 81 Jahren angehört. Weber war in seiner Jugend ein gefürchteter Torwart in der Uttinger Fußballmannschaft.

Festzelt-Atmosphäre in der Halle des TSV Utting

Geehrt wurden auch zahlreiche frühere Funktionäre wie Webers Schwiegersohn Georg Kaiser, der als Vorgänger von Steffi Bichler den TSV Utting 14 Jahre geleitet hatte. Er erhielt dafür unter anderem ein TSV-T-Shirt ebenso wie seine Vorgänger Gerhard Riegg und Norbert Killinger, in dessen Amtszeit die Sporthalle an der Auraystraße gebaut wurde, sowie die früheren Vorstandsmitglieder Josef Klingl, Ursula Neß, Manfred Thaler und Daniela Thomas. Geehrt wurden auch zahlreiche Mitglieder, die sich mit verschiedenen Diensten und in der Leitung von Abteilungen engagiert haben.

Zahlreiche Mitglieder gehören seit mehr als 50 Jahren dem TSV Utting an, unter anderem Urban Weber (4. v. li. neben der Vorsitzenden Steffi Bichler), der seit 81 Jahren Mitglied ist. Foto: Gerald Modlinger

Am Samstag standen die sportlichen Aktivitäten im Vordergrund: Beim Konrad-Klein-Gedächtnislauf und beim Familiennachmittag präsentierten sich die Abteilungen des TSV in Form einer Mini-Olympiade für Groß und Klein. Am Abend wurde mit Heimatsound der "Saustoimusi" und DJ Nikki in der Halle gefeiert, womit gezeigt wurde, dass die Halle des TSV gleichsam auch als Bierzelt genutzt werden kann.