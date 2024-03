Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Herrsching ab 2. April

In der zweiten Osterferienwoche ist die Ortsdurchfahrt in Herrsching komplett gesperrt. Grund ist ein Rohrbruch, der behoben werden muss.

Im Auftrag der AWA-Ammersee wird während der Osterferien von Dienstag, 2. bis Freitag, 5. April ein Rohrbruch in der Mühlfelder Straße in Herrsching behoben. Hierfür ist laut Pressemitteilung eine Vollsperrung für den Durchgangsverkehr notwendig. Diese beginnt von Weilheim kommend ab der Panoramastraße. Von Norden her beginnt die Sperrung ab der Straße „Am Ländtbogen“. Anlieger gelangen im gesperrten Bereich weiterhin zu ihren Häusern.

Für den Durchgangsverkehr Richtung Weilheim werden umfangreiche Umleitungen von Inning und der Autobahnausfahrt Wörthsee und weiter nach Seefeld und Andechs eingerichtet. Von Weilheim kommend bestehen Umleitungen, unter anderem zur A96, über Dießen oder wiederum über Andechs mit Weiterfahrt über Seefeld nach Inning oder die Auffahrt Wörthsee.

Die MVV-Regionalbuslinien 951 und 958 werden ab Andechs über die Seefelder Straße, weiter über die Schmidschneiderstraße zum Bahnhof Herrsching umgeleitet. Aufgrund der Vollsperrung in der Mühlfelder Straße sollen die Haltestellen Erlinger Höhe, Strittholzstraße, Panoramastraße, Dampfersteg und Martinsweg ersatzlos ausfallen. Zwischen dem Kloster Andechs und dem Bahnhof Herrsching werden keine Ersatzhaltestellen geplant.

Die Maßnahme dient der Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sowie der Verbesserung des Brandschutzes. (AZ)