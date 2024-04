Weilheim

17:19 Uhr

Bauprojekt Waldorfschule Weilheim: Jetzt soll es endlich losgehen

In Weilheim entsteht eine neue Waldorfschule am Narbonner Ring.

Plus Dietmar Müller aus Dießen feiert in wenigen Wochen seinen 80. Geburtstag. Er unterrichtet an der Waldorfschule Weilheim und freut sich auf das neue Schulhaus am Narbonner Ring. Baubeginn soll im Mai sein.

Von Frauke Vangierdegom

Dr. Dietmar Müller schaut gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, denn das Herz des Lehrers aus Dießen schlägt ganz besonders für die Waldorfschule in Weilheim. Und die ist seit geraumer Zeit mit den Planungen und dem Bau eines neuen Schulgebäudes am Narbonner Ring in Weilheim befasst. Überhaupt ist Müller ein großer Verfechter des Schulkonzepts der Waldorf-Schulen.

Selbst mit fast 80 Jahren (am 1. Juni feiert er seinen runden Geburtstag) lässt er es sich nicht nehmen, an der Weilheimer Schule tätig zu sein. Und das nach wie vor mit großem Enthusiasmus und viel Freude.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

