Christkindlmarkt, Krippenweg und Hüttenzauber in Weilheim

In der Weilheimer Innenstadt ist nicht nur im Advent, sondern auch in der Weihnachtszeit einiges geboten. Am 6. Januar kommt sogar noch eine Hexe.

Anders als in Landsberg ist der Weilheimer Christkindlmarkt keine wochenlange Veranstaltung, aber für Advents-, Weihnachts- und Winterstimmung ist auch in Weilheim bis in den Januar hinein gesorgt, wie die Stadt informiert.

Von Donnerstag bis Sonntag, 7. bis 10. Dezember, findet wieder der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz statt. Die Besucher dürfen sich auf vielfältige regionale und handgefertigte Waren wie Schmuck, Weihnachtsdekorationen, Geschenke sowie zahlreiche gastronomische Spezialitäten freuen. Wer bei einem Glühwein Seeluft schnuppern möchte, ist am Stand der Marinesoldaten des Minenjagdbootes „Weilheim“ richtig. Der Verkaufserlös kommt wie in jedem Jahr sozialen Zwecken zugute.

Der Weilheimer Christkindlmarkt wird von Musik und Gesang begleitet

Geöffnet ist der Markt 11 bis 21 Uhr (Sonntag nur bis 19 Uhr). Zur offiziellen Eröffnung am Donnerstag um 18 Uhr auf dem Marienplatz spielen die Turmbläser der Weilheimer Stadtkapelle.

Noch vor der offiziellen Eröffnung gibt es um 16 Uhr das Adventssingen vom Kinderchor der Hardtschule Weilheim sowie von den Vorschulkindern des AWO-Kinderhauses. Um 17 Uhr singen die Kinder des Evangelischen Kinderhauses sowie des integrativen Kneipp Kinderhauses Mariä Himmelfahrt. An den folgenden Tagen sorgen die Alphornbläser Pfaffenwinkel, die Singklasse der Ammerschule, Happy Voices, die Band MehrSaiter, Heaven Travellers, das Blechbläserensemble der Musikschule sowie das Weihnachtssingen in der Kirche Mariä Himmelfahrt für ein musikalisches Rahmenprogramm. Am Samstag erzählt Diakon Stefan Reichhart die Geschichte vom heiligen Nikolaus, dabei wird er begleitet vom Nikolaus und seinen Engerln.

Für Kinder ist im Stadtmuseum etwas geboten

Für Kinder findet im Stadtmuseum an allen vier Tagen ein buntes Programm statt: Am Donnerstag können Kinder von einer Museumspädagogin erfahren, wie Weihnachten früher war. Am Freitag kommt das Puppentheater Crambambula mit dem Stück „Ida will auch Weihnachten feiern!“, Karten gibt es im Stadtmuseum im Vorverkauf. Am Samstag und Sonntag lesen die "LeseRatten" winterliche Geschichten vor und am Sonntag kommt noch die Märchenerzählerin Maria Schumacher.

Wer auch mal innehalten und sich besinnen möchte, erhält geistliche Impulse in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Bis zum 6. Januar gibt es den "Oberstadtler Krippenweg"

Der „Hüttenzauber“ mit dem "Intermezzo", der "Herzlalm", dem Restaurant "Qaudriga" und der Vereinshütte laden in der Innenstadt bereits seit November zu allerlei Leckereien ein.

Bis zum 6. Januar dauert der „Oberstadtler Krippenweg“, bei dem in den Schaufenstern der Geschäfte in der „Oberen Stadt“, im Rathaus und im Stadtarchiv traditionelle Krippen ausgestellt werden.

Am 6. Januar von 10.30 bis 12.30 Uhr beschenkt die gute Hexe Befana beim Hexenhäuschen unter dem Christbaum am Marienplatz die braven Kinder auch dieses Jahr wieder mit kleinen Geschenken und Süßigkeiten. Diese Tradition gibt es in Weilheim bereits seit über 20 Jahren und wird von dem Verein Associazione di Cultura Italiana Weilheim veranstaltet. (AZ)