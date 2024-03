Weilheim

vor 47 Min.

In Weilheim schlägt ein Randalierer einen Polizeibeamten

Ein Mann aus Eichstätt ist so betrunken, dass er an einer Tankstelle in der Weilheimer Alpenstraße auffällig wird. Die Polizei nimmt ihn in Gewahrsam, dabei gelingt es ihm, einen Polizeibeamten ins Gesicht zu schlagen.

Am Sonntagmorgen (24. März) wurde die Polizei in Weilheim gegen 7:40 Uhr darüber informiert, dass sich an einer Tankstelle in der Weilheimer Alpenstraße eine betrunkene Person auffällig benimmt. Vor Ort fanden die Polizeibeamten einen 45-jähriger Eichstätter vor, der als Grund für seinen Aufenthalt angab, sich mit der Polizei prügeln zu wollen. Da er sich auch sonst wenig kooperativ zeigte und einem ihm ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde der Mann nach Angaben der Polizei in Gewahrsam genommen. Schlag ins Gesicht führt beim Polizeibeamten zu einer leichten Verletzung Das gelang den Beamten laut Polizeibericht zunächst auch ohne größere Probleme. Beim Verschließen der Zellentür aber nutzte der Eichstätter die Gelegenheit, einem Polizeibeamten durch die Gitterstäbe hindurch ins Gesicht zu schlagen und zu beleidigen. Dabei wurde der Beamte leicht verletzt. Aufgrund seines Verhaltens musste der Mann, nach Rücksprache mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst, bis in die Abendstunden in der Zelle bleiben und konnte dann von seiner Ehefrau abgeholt werden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Kriminalitätsstatistik: Im Landkreis werden weniger Straftaten gemeldet

Brand Feuer in Segelverein-Clubhaus: Viertelmillion Euro Schaden

Pähl Verkehrsrowdy jagt bei Pähl einen Polizeibeamten in Zivil

Themen folgen