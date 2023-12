Spatenstich für besseren Hochwasserschutz an der Ammer

Der Freistaat Bayern investiert rund neun Millionen Euro, um den Hochwasserschutz im Weilheimer Süden zu verbessern. Auch die Fische sollen davon profitieren.

Mit einem Spatenstich haben offiziell die Baumaßnahmen für das Hochwasserschutzprojekt " Weilheim Süd" begonnen. Im Rahmen des Projekts werden unter anderem technische Hochwasserschutzanlagen entlang der Bahnstrecke München-Garmisch und ein Durchlass unter der Staatsstraße Weilheim-Peißenberg gebaut, informiert dazu das Wasserwirtschaftsamt Weilheim.

Darüber hinaus soll das Oderdinger Wehr rückgebaut und stattdessen sollen drei Sohlgleiten errichtet werden. Hierdurch wird sowohl der Wasserspiegel in der Ammer gesenkt als auch die Durchgängigkeit für Fische vom Ammersee bis Peißenberg hergestellt. Dabei finden auch Renaturierungsmaßnahmen durch die Anbindung der Altarme Roßlach und Oderding statt. Das Gesamtvolumen des Hochwasserschutzprojekts liegt bei rund neun Millionen Euro, getragen von der Stadt Weilheim, dem Freistaat Bayern sowie der EU.

Die Ammer entspringt südwestlich von Oberammergau und fließt in nordöstlicher Richtung, wo sie nach etwa 84 Kilometern Fließlänge in den Ammersee mündet. Nach rund 70 Kilometern durchfließt die Ammer die Stadt Weilheim. Das Niederschlagsgebiet der Ammer hat bis zum Pegel Weilheim eine Fläche von 607 Quadratkilometern. An diesem Pegel beträgt der Abfluss eines einjährlichen Hochwassers 120 Kubikmeter pro Sekunde (m³/s, HQ1), der eines 100-jährlichen Hochwassers beträgt 480 m³/s (HQ100). Der mittlere jährliche Abfluss liegt bei 15,3 m³/s (MQ). Beim Pfingsthochwasser von 1999 wurde mit 530 m³/s der bisher größte Abfluss an dem seit 1910 bestehenden Pegel gemessen.

Die Planung berücksichtigt mehr Hochwasser als jemals bislang an der Ammer bei Weilheim gemessen wurde

Die Hochwassergefährdung der betroffenen Gebiete wird anhand des HQ100 ermittelt. Der für Hochwasserschutzplanungen von Weilheim Süd anzusetzende Bemessungsabfluss setzt sich zusammen aus dem HQ100 am Pegel Weilheim zuzüglich 15 Prozent Klimazuschlag und beträgt damit 552 m³/s, erläutert das Wasserwirtschaftsamt weiter.

Im direkten Stadtbereich von Weilheim war die Ammer in den 1980er-Jahren auf ein 100-jährliches Bemessungshochwasser ausgebaut worden. Beim Pfingsthochwasser von 1999 zeigte sich, dass der Hochwasserschutz im direkten Stadtbereich seine Funktion erfüllen konnte, ohne dass die Ammer größere Schäden verursachte. Im Süden der Stadt aber tritt die Ammer bei einem 100-jährlichen Hochwasser zu den derzeitigen Gegebenheiten in weiten Bereichen noch über die Ufer. Das Hochwasser strömt dann über und entlang der Staatsstraße nach Peißenberg und der Bahnlinie Weilheim-Murnau zunächst über landwirtschaftliche Flächen, über Straßen und Bahngleise, bevor es auf den Süden der Stadt trifft. Hier ist das Gewerbegebiet Trifthof teilweise betroffen und durch die Überflutung des Trifthofanbinders von der Umgebung abgeschnitten. Schließlich sind auch große Teile der Wohnbebauung im Süden der Stadt betroffen.

Umweltminister Thorsten Glauber betonte beim Startschuss der Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ammer: "Der Freistaat und die Stadt setzen alles daran, den Hochwasserschutz in Weilheim weiter zu verbessern. Dabei haben wir auch die Zukunft im Blick und sorgen mit einem Klimaänderungszuschlag heute schon für morgen vor. Der heutige Spatenstich ist der nächste Meilenstein für ein hochwasserfestes Weilheim."