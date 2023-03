Unbekannte stechen Pkw-Reifen in Weilheim auf

An einem schwarzen VW Tiguan in Weilheim zerstechen Unbekannte den rechten Hinterreifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstag, 11. März, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 21 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter der rechte Hinterreifen eines geparkten Fahrzeugs beschädigt. Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, wurde das Auto, ein schwarzer VW Tiguan, vermutlich durch ein Teppichmesser beschädigt. An dem Reifen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 entgegen. (AZ)