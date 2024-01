Unfall in Weilheim: Frau muss aus ihrem Auto befreit werden

Weil ihr Auto bei einem Unfall in Weilheim so stark beschädigt wird, muss eine Frau von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kommt ins Krankenhaus.

Ein 86 Jahre alter Autofahrer aus Weilheim war am Donnerstag, (25. Januar) gegen 12.15 Uhr mit seinem Auto in Weilheim auf der Münchener Straße in Richtung Töllerkreisel unterwegs. Im Bereich eines Baumarkts fuhr er nach Angaben der Polizei in Weilheim auf den Pkw einer 73-Jährigen aus Seefeld auf. Die Frau wurde durch die Kollision leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Weilheim gebracht werden. Auch der Unfallverursacher wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit

Der Pkw der 73-Jährigen wurde laut Polizeibericht bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass sie durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Weilheim aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch